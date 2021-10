Convocan una concentración silenciosa este jueves contra los cortes de luz en la zona norte

El defensor de la Ciudadanía de Granada, Manuel Martín, el párroco de La Paz, Mario Picazo, y representantes de colectivos y agentes sociales que trabajan en los barrios de la zona norte de la capital, han invitado este lunes a los granadinos a sumarse el próximo jueves a una concentración silenciosa para seguir pidiendo a la suministradora y a las administraciones "que acaben con el problema de las interrupciones de suministro eléctrico" en el distrito.





Es una movilización que tendrá lugar cuando se cumplen dos años del encierro protagonizado por Martín y Picazo "para visibilizar el problema y por la dignidad de los vecinos afectados", según ha detallado el Ayuntamiento de Granada en una nota.





En una presentación informativa, el defensor ha subrayado que "si bien en estos dos años ha habido avances y mejoras, aún el problema persiste y las familias sufren apagones, es decir, siguen con cortes por parte de Endesa, cortes de un suministro eléctrico necesario para alumbrar sus hogares, encender sus electrodomésticos, y levantar las persianas de sus negocios"





"En este tiempo ha habido gestos y se han alcanzado compromisos en nombre y a favor de las familias de Norte que pagan sus facturas y sufren las interrupciones; ha sido inmensa la cadena de apoyo; ha habido reuniones de la Mesa institucional; la comisión de quejas del Parlamento Europeo ha admitido la solicitud cursada por este defensor ante la posible vulneración de derechos; la ONU ha mostrado interés por el problema granadino; y ha habido inversiones por parte de Endesa" ha recordado.





No obstante, para el defensor de la Ciudadanía, "aunque se han dado pasos, el problema no se ha resuelto, y aquí es importante subrayar que no se cuentan todas las realidades ni todos los vecinos se prestan a dar sus testimonios".





Manuel Martín ha puntualizado que además "hay gente que quisiera mudarse a otro barrio porque vivir con cortes continuos de luz afecta a todos los aspectos de la vida, pero resulta que tienen ahí su casa o su local o su empresa o su vida y mientras tanto, hemos sabido que el precio de la luz ha rozado récords históricos duplicándose respecto de diciembre 2019; hemos sabido que la española es la factura eléctrica más cara de Europa y que Endesa repartirá dividendos millonarios y disparará el beneficio un 12% hasta 2023".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Para el defensor, este jueves, 7 de octubre "es una fecha simbólica para exigir a Endesa que asuma errores, siga realizando inversiones necesarias y repare daños; que ponga a disposición de los vecinos y vecinas un número de teléfono específico y directo para estas familias y no una máquina y que, en todas sus actuaciones e intervenciones públicas, nunca criminalice, estigmatice o alimente prejuicios sobre todo un barrio, ya que además de ser sesgados y a veces falsos, refuerzan la fractura social, el miedo, el rechazo y la exclusión social".





En sus palabras, también es preciso "instar al Gobierno de España "a que destine los recursos económicos que sean necesarios para dar alternativas y soluciones de empleo, vivienda, educación y equipamientos a la población de este distrito". En este 7 de octubre, "solicitamos a todas las administraciones que ofrezcan una solución integral y, aunque sabemos que es una causa compleja, también es cierto que no existen causas imposibles, sino complejas, y en este caso, al ser justa, algún día la ganaremos".





Para lograr "la máxima participación y la implicación ciudadana con esos vecinos nuestros de Norte", el defensor ha pedido asistencia a la convocatoria, prevista a las 19:30 hs en la puerta de la iglesia de San Francisco, así como su difusión en la red social Twitter con los hastags #nadiesinluz #nortenotecortes y #luzparadistritonorte





Para finalizar ha reiterado que "en septiembre de 2019 hicimos el primero de los encierros y deseamos que sea el último, pero, caso de que el problema no se resuelva, seguiremos actuando, recabando apoyos e impulsando cuantas medidas y actuaciones estén en nuestra mano para acabar por completo, de una vez y para siempre con esta lacra social que afecta a un distrito de la ciudad y, con él y desde él, afecta a toda Granada".





También en el marco de los dos años del encierro, se realizarán unos encuentros en la Universidad para concienciar a la comunidad universitaria sobre el problema y recoger adhesiones a la petición al parlamento Europeo. Será el miércoles por la mañana en la facultad de Trabajo Social, y la semana siguiente, en las facultades de Derecho y Ciencias Políticas.





En la misma línea, el párroco de La Paz, Mario Picazo, ha recordado que se trata de barrios vulnerables, por lo que ha hecho una llamada a las instituciones "para tomar el problema en serio y que se actúe en conjunto".





También han intervenido algunas vecinas del distrito como Francisca Soto, para quien "llevamos nueve años con cortes, este verano ha sido duro con interrupciones de 7 hasta 11 horas de duración que nos han obligado a tirar comida en mal estado por la desconexión de las neveras; a estar sin ventiladores; y hay gente que necesita guardar la insulina en el frigorífico". También ha hablado en nombre de sus vecinos, Rosario García, que ha subrayado que "resulta vital que no criminalice a todo un barrio lleno de gente honrada y trabajadora que paga su factura de luz y tiene los mismos derechos que el resto de la ciudadanía".





"Nos tienen que devolver nuestra dignidad", ha concluido y al respecto ha pedido a los medios de comunicación que "nos ayuden a que se nos vea de otra manera".