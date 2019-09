Un contrato municipal del anterior Gobierno local echa a la calle a diecisiete conserjes

17 conserjes de colegios públicos de Granada se irán al paro el próximo martes después de que el ayuntamiento haya otorgado la concesión de portería a otra empresa- Fue el anterior equipo de gobierno socialista el que preparó el pliego de condiciones donde, según ha desvelado el actual concejal de educación Carlos Ruiz Cosano, no se contempla la posibilidad de contratar a los actuales conserjes. Se da la circunstancia de que la nueva empresa está formada por personas que tienen discapacidad y sería complicado incluir a los actuales empleados de las porterías de los centros educativos en sus bolsas de trabajo. Una situación realmente complicada que el concejal de educación ve con mucha preocupación y no logra entender porqué el anterior equipo de gobierno no pensó en las 1 familias que viven de esos puestos de trabajo

El actual equipo de gobierno está en permanente contacto con la empresa que a partir del martes asumirá las conserjerías por si hubiera alguna posibilidad para que esos 17 trabajadores no se vean en la calle después de muchos años de trabajo.

Hoy se han concentrado en las puertas del ayuntamiento con la lógica preocupación por su futuro. Miguel Saavedra es uno de los trabajadores afectados

No descartan movilizaciones de las familias y esperan que, al menos, se les diga claramente si es viable continuar en sus puestos de trabajo. La empresa que les contrató todavía no les ha comunicado nada sobre su futuro.