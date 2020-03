Conocemos las pautas de nutrición de la plantilla del Granada durante los días de confinamiento

Mantener la masa muscular de los jugadores es uno de los objetivos que se plantea el Granada CF durante estos días de confinamiento. El doctor del club, Manuel Arroyo, que también es Catedrático de la Universidad, manifiesta que "aunque los jugadores entrenen en casa, gran parte de su actividad física está restringida". Según informan desde el Departamento de Comunicación que “para las recomendaciones a la plantilla se han tenido en cuenta las horas en las que cada uno realiza sus ejercicios. En función de ellas comen con el objetivo de enriquecer con proteínas su cuerpo y de reducir la ingesta de hidratos”.

Flexibilidad metabólica

Manuel Arroyo indica que “es el momento de trabajar aspectos que durante la competición no podemos". Los servicios médicos del club están trabajando para estimular el sistema inmune, aumentando las defensas de los futbolistas y para trabajar la flexibilidad metabólica lo que consiste según comunica la entidad en “sorprender al organismo obligándole a extraer energía de fuentes a las que no está acostumbrado”. Para ello se introducen alimentos que no están presentes durante la competición.

Regreso de la competición

También se tiene presente el regreso a la competición. Con respecto a este asunto el médico señala que “desde nuestra labor podemos ayudar a optimizar la recuperación desde un punto de vista nutricional".

La plantilla no cesa en su trabajo. Son entrenamientos individuales, siguiendo las pautas que marcan los técnicos de club y que se desarrollan en las circunstancias especiales que están marcando los tiempos. De esta forma se prepara el momento esperado en que se reinicie la Liga y que casi con toda seguridad ofrecerá un periodo intenso en el que se tendrá la oportunidad de revalidar una campaña que está resultado extraordinaria, con un logros deportivos de primer nivel que están haciendo de la temporada una de las mejores de la historia.