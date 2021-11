Confirman la segunda temporada de 'El juego del calamar': Esto es lo que sabemos hasta el momento

Seguro que eres de los que te quedaste con la boca abierta viendo el último capítulo de la famosa serie Koreana de ´El juego del calamar´ la superproducción de Netflix que su creador, Hwang Dong-hyuk ha confirmado tendrá segunda temporada.

Era una de las grandes incógnitas ya que Dong-hyuk había advertido en más de una ocasión que no tenía claro si habría o no secuela de los primeros 9 capítulos que se convirtió en la serie más visto de la plataforma Netflix en toda su historia. Pero, su propio autor confirmó en un evento celebrado en Los Ángeles que ya estaba “planificando” la continuación de la trama.





Gi-hum seguirá siendo el protagonista.

El audaz protagonista de la serie que consigue pasar todos los juegos sin ser “eliminado” volverá a ser el eje de la serie en el que “Hará algo por el mundo”. El personaje protagonizado por el actor Lee Jung-jae se ha convertido en uno de los iconos más queridos de la pequeña pantalla después del éxito abrumador de la serie asiática.

La gran pregunta...¿Qué fue del detective?

Una de las grandes incógnitas que dejó la primera temporada es qué pasó realmente con el detective y si falleció o no (atención spoiler) de un disparo por parte del líder con el que compartía parentesco (no vamos a ser tan malos de desvelaros todo). Dong-hyuk si tiene claro que parte de los próximos capítulos ahondarán en su vida aunque no desvela si futura o pasada pero el actor Gong Yoo volverá a estar también presente en esta segunda entrega.

Cuándo estará lista

Es la gran pregunta, que todavía no tiene respuesta, no hay que olvidar que la producción que se hizo para triunfar en Asia tardó muchos años en materializarse debido a las mucos problemas morales y éticos que planteba. El salto a Europa y el éxito del mismo, podría hacer que se aceleraran los plazos para tener cuanto antes la segunda temporada de una saga que parece puede ser más larga de los que al principio todos, incluido su creador, podría haber imaginado.

Así es Lee Jung-Jae, el Gi-hum de la historia

Seong Gi-Hun es el héroe principal de la historia, al que se le asigna el número 456 en los juegos, y Lee Jung-jae el actor encargado de darle vida. Un hombre que, a sus 47 años, tenía una polifacética carrera que va, del modelaje a la interpretación, pasando por la hostelería y el interiorismo. Como actor ya era más que conocido en Corea del Sur.

Pero ahora, tras su éxito arrollador en la plataforma, ha pasado a ser una celebridad de fama internacional. Hasta el punto de que, tras abrirse Instagram a raíz de la repercusión de la serie, ha alcanzado cuatro millones y medio de seguidores en un mes.

Lee Jung-jae nació el 15 de diciembre de 1972 en Jeong-jae; Seúl (Corea del Sur). Y, la verdad, no hay mucha información sobre su vida personal. Aunque parece que creció en una familia acomodada de su ciudad natal y que a los 16 años empezó a trabajar como camarero.

De hecho, fue mientras trabajaba en una cafetería del barrio de Apgujeong cuando fue descubierto por el diseñador Ha Yong-soo y cambió la barra por las pasarelas, trabajando como modelo durante un par de años.

Pero su verdadera vocación era la interpretación, por lo que estudió Arte Dramático en la Universidad de Dongguk de la capital y, en 1993, ya tuvo su papel debut en "Dinosaur teacher".

Desde entonces, tuvo una polifacética carrera entre el cine, los anuncios publicitarios, y el K-Drama (un género coreano de series televisivas).

Algunos de sus papeles cinematográficos fueron en "The Young Man" (1994), "Il Mare" (2000), "Over the Rainbow" (2002), "The Housemaid" (2010), "Assasination" (2015), "Warriors of the Dawn" (2017), "Along with the Gods: The Two Worlds" (2017), "Along with the Gods: The Last 49 Days" (2018), "Svaha: The Sixth Finger" (2019) o "Deliver Us From Evil" (2020).