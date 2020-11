Confinados los jugadores y técnicos de Granada CF sin anticuerpos

Foto: Granada CF

La plantilla del Granada no podrá entrenar en grupo hasta el próximo domingo, cuando volverán a someterse a un nuevo test PCR. Esta medida no afecta a aquellos jugadores y técnicos con anticuerpos. Así lo ha comunicado la Liga este medio día al Granada CF. El club ha calificado la actuación de este organismo, en relación con la disputa del encuentro frente a la Real Sociedad como dura y poco rigurosa, al haber contado PCR positivos algunos que no correspondían al primer equipo. Esta manifestaciones las ha formulado del director general del club, Antonio Fernández, en rueda de prensa telemática en la que también ha comparecido el director deportivo, Fran Sánchez.

Secuencia de los hechos

En el relato de los hechos se ha conocido que el primer positivo de esta fase se produjo el sábado 30 de octubre y afectó al director deportivo, Fran Sánchez. La secuencia del resto de los casos fue la siguiente, según ha expuesto hoy la entidad.

El viernes 2 de noviembre fueron positivos el jugador Vallejo y los integrantes del cuerpo técnico Raul Spínola y Morcillo.

El martes 3 hubo un positivo no concluyente del entrenador Diego Martínez, quien al día siguiente, tras un test rápido y no obtener datos satisfactorios, no viajó con el equipo al partido de Europa League.

El jueves 5 se detectaron en Chipre los síntomas que pudieran estar relacionados con el COVI en el jugador Antonio Puertas y el delegado Manuel Lucena. El primero fue confirmado por la noche como positivo. En cuanto a Lucena, todavía no existe confirmación. Estos dos volvieron en avión diferente al resto de la expedición.

Real Sociedad - Granada

El viernes 6 toda la plantilla que no presentaba síntomas se sometió a PCR y dieron negativos, pero la Liga comunicó que solo podían disputar el partido frente a la Real Sociedad aquellos jugadores que tuvieran anticuerpos o no hubieran viajado a Chipre y dado negativo en PCR. Este día hubo un positivo, pero fue de un empleado que no pertenece ni al cuerpo técnico ni a la plantilla.

El Granada comunicó que no disponía de suficientes efectivos para disputar el encuentro de acuerdo con los condicionantes de la normativa actual, ya que 3 jugadores que sí encuadraban en la casuística necesaria, no estaban en condiciones físicas de jugar: Soldado, Kenedy y Jorge Molina. Ante esto solicita que se aplazara el partido. Ni primero la Liga, ni el Comité de Competición de la Federación, atendieron la solicitud de Granada y el partido se jugó.

Si el Granada no se hubiera presentado, habría incurrido en incomparecencia y esto hubiera supuesto la pérdida de 3 puntos.

En el transcurso del encuentro los tres jugadores citados, Soldado, Kenedy y Jorge Molina, tuvieron que ser retirados del terreno de juego por estos problemas físicos, momento en el que se incurre en alineación indebida. Todo hace indicar que la Real Sociedad no recurrirá el encuentro. Ganó 2 a 0.

Motivo del expediente abierto por la Liga

Con respecto al expediente que le han abierto al club y que ha hecho público la Liga, se ha informado por parte del Granada que se debe a entender el organismo que reúne a los clubes profesionales, que se ha sobrepasado el tiempo de estancia permitido en los vestuarios.

Los jugadores internacionales del club se han marchado con sus respectivas selecciones y el próximo compromiso del Granada será ya el domingo 22 de noviembre, en el Nuevo Los Cármenes ante el Real Valladolid.