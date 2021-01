¿Cómo controlar el miedo a los terremotos?

El Colegio Oficial de Psicología de Andalucía Oriental (COPAO) ha apuntado que el enjambre de terremotos activo en Granada puede generar estrés, ansiedad y reacciones fisiológicas como temblores, y ha ofrecido un decálogo de pautas en el que destaca aceptar el miedo como algo incontrolable.

La sección de Psicología de la Intervención en crisis, catástrofes y emergencias del COPAO ha recalcado el impacto en la salud mental por los continuos temblores que se han registrado en Granada, especialmente desde el pasado sábado, que pueden generar ansiedad. En la entrevista que encabeza esta noticia, el propio decano, Mariano Vera, nos da las claves para controlar el miedo

Los especialistas en catástrofes han explicado en un comunicado que el miedo ante un terremoto es una reacción psicológica que se produce ante un riesgo o amenaza, puesto que es algo que no se puede controlar y, por tanto, no se puede hacer nada para evitarlo.

Esta reacción afectiva puede generar sentimientos de angustia, ansiedad, estrés o pensamientos recurrentes, pero también alteraciones del sueño o pérdida de apetito.

Además de esta reacción, y según el COPAO, la angustia vinculada al enjambre de terremotos se puede reflejar con sensaciones corporales o reacciones fisiológicas como un aumento de la presión cardíaca, sudoración, descenso de la temperatura corporal o temblores y tensión muscular.

Para minimizar el impacto de este miedo a los temblores, el Colegio de Psicólogos ha redactado un decálogo de consejos que parte de asumir que no se tiene el control de la situación, que eso puede generar miedo y que el temor no tiene por qué ser malo.

"Al estar debilitados por la situación previa que produce la pandemia, los efectos negativos se multiplican", ha añadido el decano del Colegio, Manuel Mariano Vera, que ha explicado que COPAO quiere con su decálogo ayudar a los ciudadanos a reconocer su miedo y entender que es natural y motivado.

Entre las pautas redactadas por los especialistas del Colegio destacan la de reconocer que los terremotos no se pueden controlar, dejar de ver imágenes de temblores y huir de informaciones no oficiales que suelen ser más negativas.

