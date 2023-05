Comienza la instalación de la primera Comunidad Energética en un centro deportivo en Guadix

Energía limpia, local y barata sin tocar tu tejado. Este es solo uno de los beneficios de formar parte de una Comunidad Energética y, muy pronto, los vecinos de Guadix podrán disfrutar de ello. Vergy, compañía especializada en el desarrollo y puesta en marcha de Comunidades Energéticas, instalará paneles solares en las marquesinas del centro deportivo ACYDA, y, desde allí, se repartirá la energía a las viviendas y comercios en un radio de 2 Km.

El proyecto será una oportunidad para todos los vecinos de la zona, ya que, con la instalación de los paneles solares, el centro deportivo ha decidido colaborar con Vergy en la implantación de un producto local, accesible para todo el que se encuentre en un radio de 2 Km: la nueva Comunidad Energética ACYDA.

“Gracias a este proyecto, podemos ofrecer a los socios, vecinos y comercios de la zona el acceso a los beneficios de la energía renovable sin que tengan que usar sus cubiertas para instalar paneles”, explica Mercedes Mohedano, Presidenta de ACYDA. Y es que esta es, precisamente, una de las grandes ventajas de las Comunidades Energéticas: poder disfrutar de energía limpia tengas o no tejado. Para Manuel Hernández, CEO de Vergy, “el objetivo de esta Comunidad Energética es que los usuarios disfruten del ahorro y del consumo de energía limpia de la forma más sencilla a corto y largo plazo”.

La Comunidad Energética ACYDA

ACYDA, en compensación como usuario generador, ha comprado su óptimo de potencia, 32 kWp, a un precio reducido. Además, la asociación podrá disfrutar del mantenimiento gratuito durante 25 años, la vida útil de la planta.

La instalación contará con 86 kWp a repartir entre los vecinos de la zona, para que puedan conectarse a través de la opción de compra o alquiler de las Box de Vergy. Sin obras ni cables, sin tocar su tejado.





Comprar o alquilar tus Box

Una Box de Vergy equivale a un panel de 500 vatios. En otras palabras, tener una Box significa tener acceso a toda la energía que genere ese panel durante el tiempo que formes parte de la Comunidad Energética.

En el caso de Vergy, los usuarios que quieran disfrutar de esta energía limpia, local y barata que ofrece la Comunidad Energética, pueden hacerlo a través de la compra o el alquiler de sus Box.

En la opción de compra, los usuarios podrán disfrutar de sus paneles durante 25 años, que es el periodo de garantía del producto, con un año de cobertura total gratuita. Estos paneles pueden llegar a durar 30 años con una producción decente y, tras los 25 años iniciales es posible usar la instalación para uso propio si así se desea.

Estos usuarios pueden vender sus Box si, por ejemplo, cambian de vivienda y se ubica fuera del radio de alcance de la instalación. Además, es posible aumentar fácilmente la nstalación a la que se tiene derecho, con un solo clic, sin obras y mucho más barato que en un autoconsumo individual. En el caso del alquiler, la renovación es anual y cuenta con cobertura total incluida.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

¿Cómo sumarse a la Comunidad Energética ACYDA?

“Para pertenecer a la Comunidad Energética ACYDA, el único requisito que tienen que cumplir los miembros es estar a menos de 2 Km de distancia”, cuenta Manuel Hernández. Si se cumple esta norma, los vecinos y comercios interesados solo tendrán que ponerse en contacto con ACYDA y Vergy a través de sus diferentes canales.

¿Y si el usuario está a más de 2 kilómetros? Vergy cuenta con una lista de espera en la que los usuarios pueden inscribirse para ser los primeros en conocer nuevos proyectos en su zona. Además, si la Comunidad está al completo, los usuarios también podrán apuntarse a esta lista ya que, en las Comunidades Energéticas de Vergy, a final de cada año, se pueden producir entradas y salidas de miembros.

Guadix, + sostenible

“Colaborar con centros como ACYDA, nos ayuda a llegar a los vecinos y comercios de la zona. Son asociaciones con un largo recorrido y con voluntad de contribuir con su entorno local”, mantiene Hernández, “Además, nuestro producto encaja con sus valores: es innovador, transparente y colaborativo”.





Y es que las Comunidades Energéticas de Vergy van más allá de la energía limpia, apuestan por lo local, involucrando al entorno. “Desde Vergy, buscamos dar servicio a aquellas familias que no pueden pasarse a las renovables por no tener un espacio disponible para las instalaciones o por no querer tocar su tejado”, explica Hernández. Gracias a la participación de ACYDA, se calcula que, con este proyecto, se podrá dar servicio a unas 20 o 40 familias del entorno. ¿El objetivo? Conseguir que cada uno de los futuros miembros de la Comunidad empiece a disfrutar del verdadero ahorro en su factura de la luz.