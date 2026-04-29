La cocina granadina fusiona AOVE y caviar en una experiencia gastronómica irrepetible

El restaurante AMA La Cocina de Amarga y Pica, de la cooperativa Conde de Benalúa, se convierte en el epicentro de una de las propuestas gastronómicas más singulares del año. Del 4 al 10 de mayo, celebra unas jornadas donde el aceite de oliva virgen extra (AOVE) se fusiona con productos tan exclusivos como el caviar y el esturión de Riofrío, creando una experiencia culinaria concebida para sorprender y ser recordada.

Una cita única con estrella Michelin

El punto culminante de estas jornadas tendrá lugar el miércoles 6 de mayo a las 14:00h, con un menú a cuatro manos. En este servicio único, el chef de AMA, Víctor Rodríguez, unirá su talento al de Diego Gallegos, conocido como el 'Chef del Caviar' y reconocido con una estrella Michelin en su restaurante Sollo. Juntos, llevarán el producto al límite a través de la técnica y la creatividad en una propuesta irrepetible.

El chef de AMA, Víctor Rodríguez, explica que la intención de las jornadas va más allá de un menú especial. “Con estas jornadas no queríamos hacer un menú especial más, sino celebrar una experiencia que nos define: cocina con emoción y con producto”. Según el chef, “unir AOVE, caviar y esturión es nuestra forma de contar una historia gastronómica diferente, donde el aceite de oliva no acompaña, sino que construye y conecta sabores que aparentemente están lejos”.

Un proyecto para impulsar el producto local

Eduardo Valverde, director general de Conde de Benalúa, enmarca estas jornadas en una apuesta por “poner en valor la restauración granadina a través de los productos de calidad que nacen en nuestro entorno”. Valverde destaca que, aunque esta edición se centra en el caviar y el esturión, se trata de un “proyecto vivo que irá incorporando otros grandes productos de nuestra tierra, desde el cordero segureño hasta las verduras de la costa”.

Este es un proyecto vivo que irá incorporando otros grandes productos de nuestra tierra" Eduardo Valverde Director general de Conde de Benalúa

Ubicado en el corazón de la almazara de Conde de Benalúa, el restaurante AMA se ha consolidado como un espacio donde el AOVE es el protagonista de cada plato, combinando la tradición de la dieta mediterránea con la innovación. La cooperativa, fundada en 1954 y compuesta por casi 2.000 socios, es hoy un referente en producción de aceite de oliva de alta calidad, comprometida con la sostenibilidad y el oleoturismo.

Las plazas para esta experiencia gastronómica son limitadas y las reservas ya están disponibles a través de la web del restaurante, amarestaurante.com. El menú estará disponible con una opción de maridaje diseñada por Mertxi Miranda, jefa de sala de AMA.