Y cinco años después... Granada volverá a tener prespuesto

Ya está hecho el borrador del presupuesto municipal después de cinco años en que ha sido imposible presentar un documento por parte de los diferentes gobiernos que ha tenido la ciudad. Tal y como adelantaba el alcalde Luis Salvador y el concejal de economía Luis González, el presupuestos es austero, serio, centrado en la mejora de la deuda a los acreedores y el mantenimiento del gasto social. El concejal de economía ha cifrado los ingresos previstos en 287 millones de euros mientras que los gastos se elevan a 274, básicamente para pagar al personal del ayuntamiento y para los grandes contratos municipales que son el de limpieza, con 40 millones y el de transportes con 17,5 millones. También se destinarán 10,5 millones a la dependencia.

Aplicar la tijera

El concejal de economía señala que ha sido muy arduo elaborar este documento ya que todas las áreas municipales han tenido que hacer un ejercicio de seriedad y meter la tijera a sus proyectos pero no hay otra forma para recuperar la credibilidad de la sociedad granadina. El concejal de economía señala que el presupuesto no le gusta ni a él, pero no hay otra salida para cumplir con las leyes y con la triste realidad económica del ayuntamiento.

Contención absoluta en el gasto

No se pueden echar las campanas al vuelo con poco más de cuatro millones de euros para inversiones previstas en los barrios que se van a destinar básicamente a culminar la tercera base de santa Adela y mejorar el sistema informático del Ayuntamiento. Sí confía el concejal de economía y urbanismo en seguir vendiendo patrimonio improductivo y en impulsar un nuevo Plan General de Ordenación Urbana para conseguir más ingresos que se destinarán a atender las reclamaciones de los barrios.

Aprobación en Semana Santa

La previsión del equipo de gobierno es aprobar inicialmente este presupuesto antes de Semana santa. Para ello es fundamental el apoyo de VOX. Se muestra optimista el concejal responsable del área e insta a los grupos municipales a que apoyen estas cuentas que, además, contemplan la subida del 3% del IBI que ha indicado el Gobierno de España.

Un presupuesto con un superávit de 14 millones de euros que se destinarán al pago a proveedores.