Carlos Rojas pide al Gobierno que “no vuelva a cometer un injusto agravio” con Granada

El diputado nacional del PP por Granada, Carlos Rojas, ha exigido al Gobierno de Sánchez que “no vuelva a cometer un injusto agravio con Granada”, y permita que esta “pase a la fase 3 junto al resto de provincias andaluzas”. Así, ha defendido que “los datos son contundentes y avalan que no hay motivos para que Sánchez vuelta a dejar a Granada atrás en desescalada, ni para que Andalucía avance a dos velocidades distintas en la recuperación progresiva de la normalidad”.

DATOS INCONTESTABLES

El diputado granadino ha declarado que “la tasa de contagios en Andalucía es de 1,6 PCR positivos por 100.000 habitantes, la menor de toda España, que en su conjunto arroja una tasa de 14”. En este mismo sentido se ha referido también al dato relativo a la provincia de Granada, “un 2,8 por ciento, mientras en otras comunidades como Navarra o Aragón la cifra se eleva al 17,12 o al 16,52 respectivamente”.

Por tanto, en consonancia con las declaraciones del presidente andaluz, Juanma Moreno, ha afirmado que “si el propio Ministerio de Sanidad reconoce que Andalucía es la comunidad con menos incidencia sería incomprensible que el Gobierno no permitiese que la Comunidad en su totalidad pase a la fase 3”. “No concebimos otro posible escenario”, insistió.

Carlos Rojas ha declarado que “alcanzar estas cifras es fruto del esfuerzo de todos. Por ello Granada y las restantes provincias de Andalucía están preparadas para seguir avanzando por completo en la desescalada, siempre cumpliendo rigurosamente con las normas sanitarias , actuando de manera responsable y no relajándonos para garantizar que esta vuelta progresiva a la normalidad se realice con todas las garantías”.

DEFENSA DEL GOBIERNO ANDALUZA

El diputado nacional del PP ha aseverado que, “frente a un Gobierno Andaluz que siempre ha mantenido un criterio, apoyándose en datos sanitarios y técnicos, está el Gobierno de Sánchez y el Partido Socialista, empeñado en echar el freno a la provincia”.

Rojas ha considerado que “el caos en el seno del propio Partido Socialista es evidente” y como muestra de ello ha citado que “el portavoz adjunto del PSOE-A en el Parlamento andaluz, Manuel Jiménez Barrios, ha puesto en tela de juicio que toda Andalucía deba pasar el próximo lunes a la fase 3, emplazando al Gobierno autonómico a explicar los criterios técnicos y sanitarios en los que se basa para formular tal petición al Gobierno de Sánchez”. Sin embargo, “anteayer, su compañero de filas José Entrena, secretario general de los socialistas granadinos y presidente de la Diputación Provincial, parece que al fin ha rectificado en su postura y ha pedido a su líder, Pedro Sánchez, lo que la Junta de Andalucía y el Partido Popular llevamos reclamando desde el inicio: que no se perjudique más a nuestra provincia sin justificación alguna”.

A juicio de Rojas “es inconcebible que Jiménez Barrios haya exigido a la Junta que explique los criterios sanitarios en los que se avala cuando el consejero de Salud, Jesús Aguirre, ha dado total muestra de transparencia durante toda la gestión de esta crisis, mientras muestran pleitesía ante un Gobierno de España opaco, ineficaz y arbitrario”. “¿Por qué no ha comparecido Jiménez Barrios para pedirle a Sánchez que explique por qué ha echado el freno a Granada mientras ha permitido a otros territorios con peores datos y mayor incidencia pasar de fase?, se preguntó el diputado nacional del PP para, a renglón seguido reclamar a los socialistas andaluces que “hagan lo mismo que su compañero de filas, José Entrena, y rectifiquen en su absurda postura de confrontación y no antepongan sus intereses partidistas a los intereses de los granadinos y los andaluces”. “No solo no han alzado la voz para reclamar un trato igualitario para Andalucía, sino que se han callado y han justificado lo injustificable”, apostilló.

“Por mucho que el PSOE andaluz quiera maquillar al Gobierno de Pedro Sánchez, es evidente que éste hace aguas, aunque nadie dimita, ni por su pésima, irresponsable y opaca gestión de esta crisis sanitaria, ni por sus mentiras, sus injerencias y su ataque a la independencia judicial, como se ha demostrado que ha hecho el ministro Marlaska”. “Es abochornante”, concluyó.