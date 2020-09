La calle san Antón será peatonal desde la semana que viene

Granada celebra del 16 al 22 de septiembre una nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad que, bajo el lema “Por una movilidad sin emisiones”, incidirá a través de “un completo programa de actividades” respaldado por “un gran elenco” de colectivos y organismos ciudadanos en el “compromiso” de este equipo de gobierno de trabajar “por bajar los índices de contaminación atmosférica que tanto le están perjudicando a la ciudad y a la salud de los granadinos”. Así lo ha manifestado hoy el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Proyectos Estratégicos y Oficina Metropolitana, César Díaz, durante la presentación esta mañana en el patio del Consistorio granadino de las actividades programadas para esta nueva edición de la Semana Europea de la Movilidad que, tal y como ha recordado, “estarán marcadas por las exigencias de seguridad determinadas por la Covid-19, por lo que se han evitado las tradicionales exhibiciones y actividades dirigidas a concienciar sobre el uso de vehículos no contaminantes”, ha explicado. Díaz, quien ha recalcado la “determinación” de la ciudad en su apuesta por “la implantación de un movilidad sostenible que reduzca los niveles de emisión de gases contaminantes”, tal y como evidencia, según ha recordado, el acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas en torno al Plan de Movilidad Urbana Sostenible, ha puesto el acento en las medidas de “impacto” que se va a llevar a cabo a lo largo de los próximos siete días. Así, además de varias jornadas 'online' de debate y análisis de expertos sobre movilidad sostenible y actividades educativas y de concienciación sobre el uso de vehículos no contaminantes, el día 16 se presentará el Plan de Implantación de Aparcamientos para Bicicletas, del que ha destacado la ubicación de un espacio exclusivo para bicis en el patio del Consistorio que se extenderá progresivamente, “porque apostamos por favorecer y facilitar el uso de vehículos no contaminantes”, ha recordado. A su vez, se va a formalizar el Área de Prestación Conjunta de Taxis por parte de los responsables municipales de Granada, Pulianas y Cenes y San Antón será peatonal