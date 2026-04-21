A bordo del operativo de rescate del GREIM: 24 horas, siete heridos y un fallecido

La Guardia Civil ha vivido una jornada de elevada actividad durante el pasado sábado, 18 de abril, con la intervención en cuatro rescates en zonas de montaña y costa de Granada. En total, se ha auxiliado a siete personas, aunque lamentablemente una de ellas fue hallada sin vida en Nigüelas.

Pescador herido en la costa

La primera actuación tuvo lugar de madrugada, sobre las 5:50 horas, tras un aviso al 112 de la Junta de Andalucía. Un pescador de 55 años se había precipitado por un acantilado de difícil acceso cerca de la playa Rijana, en el municipio de Gualchos-Castell de Ferro.

Fue necesaria la activación de los especialistas del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) y de la Unidad Aérea (Uaer). La víctima fue evacuada en helicóptero al hospital del Parque Tecnológico de la Salud (PTS) de Granada debido a la gravedad de sus lesiones.

Tensión en el Veleta

A las 11:40 horas, un nuevo aviso alertó de que una pareja de alpinistas, un hombre de 55 años y una mujer de 49, se encontraba bloqueada en el canuto del Veleta, en Monachil. La zona presentaba una gran inestabilidad por desprendimientos de hielo y rocas, lo que complicó la intervención.

Los agentes del Greim y la tripulación de la Uaer se enfrentaron a una situación muy precaria de nieve. El helicóptero tuvo que realizar un delicado apoyo parcial de la aeronave para poder desplegar a los especialistas en la zona.

Los rescatadores progresaron por una ladera con hielo y nieve en muy mal estado, inconsistente y derretido, sin poder clavar el material técnico. Se enfrentaron a un riesgo de caída por cortados de unos 120 metros y grietas de más de cuatro metros de profundidad.

Durante el descenso asegurado de los alpinistas, uno de los rescatadores fue sorprendido por una avalancha de nieve y roca helada, pero quedó suspendido gracias a su autoseguro. Finalmente, la pareja fue evacuada en perfecto estado desde la zona de la Virgen de las Nieves.

Final trágico en Nigüelas

La tercera intervención del día se produjo a las 14:25 horas. Un hombre de 59 años que practicaba barranquismo en el río Torrente, en Nigüelas, había quedado atrapado en un sifón sin poder salir.

A su llegada, los especialistas del Greim y la Uaer actuaron de forma urgente para su extracción, pero lamentablemente ya se encontraba fallecido, confirmando el peor de los desenlaces.

Horas más tarde, a las 16:30 horas, un último aviso movilizó de nuevo a los equipos de rescate. Cuatro montañeros de entre 32 y 42 años habían quedado enriscados en los Tajos de la Virgen de Sierra Nevada, sin posibilidad de avanzar.

Dos especialistas del Greim que apoyaban en el rescate de Nigüelas fueron trasladados en helicóptero al lugar. Tras una maniobra de apoyo parcial de la aeronave, contactaron con los montañeros y procedieron a su evacuación en dos vuelos, finalizando con éxito la última operación del día.