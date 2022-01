BMW lo vuelve a hacer: asombra a todo el mundo con la presentación de los iX e i4

El concesionario oficial de BMW en Granada y Motril, Ilbira Motor ha presentado hoy en sus instalaciones ubicadas en la capital granadina, dos nuevos modelos de coches eléctricos: BMW iX y BMW i4

El modelo BMW iX es el “pionero de una nueva era”. Alcanza, gracias a la eficiente tecnología BMW eDrive y a su tracción a las cuatro ruedas completamente eléctrica, una autonomía extraordinaria (de 630 km. el BMW iX xDrive50 y de 425 km. el BMW iX xDrive40) y una aceleración impresionante desde parado. El inteligente BMW Operating System 8 se mantiene actualizado en todo momento y ofrece un uso completamente intuitivo. Con solo recargar durante 10 minutos, se pueden añadir más de 150 km de autonomía.

Gracias a su construcción de alta eficiencia, ofrece un consumo eléctrico extremadamente reducido que no supera los 23 kW/h y una excelente aerodinámica con un impresionante coeficiente cw de 0,25 no conocido hasta ahora en su segmento. Si la conducción del BMW iX se efectúa con My Mode Efficient, aumentará aún más su increíble eficiencia.

Por su parte, el nuevo BMW i4 aúna el extraordinario dinamismo del BMW serie 4 Gran Coupé con un elevado confort y una óptima aptitud para la vida diaria. Equipado con la tecnología BMW eDrive de quinta generación, el 5 puertas ofrece unos valores de potencia de hasta 400 kW/544 CV (BMW i4 M50). Su elevada autonomía de hasta 590 kilómetros* (BMW i4 eDrive40) y la oferta de cinco plazas completas, lo hacen ideal para cualquier trayecto. Además, las innovadoras tecnologías, como la recuperación de la energía al frenar, garantizan un extra de autonomía y permiten un consumo de energía de entre 16 y 20 kWh/100 km.

Así, con estos nuevos modelos eléctricos en el mercado, BMW mantiene su apuesta firme por ofrecer la sensación del puro placer de conducir 100% BMW y 100% eléctrico. Con un deslizamiento casi silencioso entre el tráfico urbano o interurbano, con una respuesta inmediata del motor y una aceleración única desde parado. Y todo esto, sin emisiones ni gases de escape.









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Sobre BMW Ilbira Motor

Ilbira Motor es el concesionario oficial de BMW en la provincia de Granada y Motril, y forma parte del Grupo CATSA, uno de los principales grupos de automoción de Andalucía, con 75 años de experiencia en el sector.

Especializados en la venta de coche nuevo, coche de ocasión y reparación de vehículos con servicios de talleres oficiales, ofrece un servicio oficial integral de vehículos a miles de clientes.