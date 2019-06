El Ayuntamiento tendrá vicealcalde del PP, en un organigrama pendiente de cerrarse en que puede entrar Vox

El alcalde de Granada, Luis Salvador (Cs), ha informado este lunes de que el equipo de gobierno local tendrá, en virtud de un acuerdo que está previsto que se termine de perfilar este martes en una reunión con el PP en Madrid, un vicealcalde 'popular' en una estructura en la que está pendiente de concretarse si entrará Vox.

En declaraciones a los periodistas en el centro de Granada con motivo de las fiestas del Corpus, el nuevo alcalde ha indicado que se trata de que los 14 concejales que suman PP, Cs y Vox, cuyo acuerdo propició el cambio en la alcaldía de Granada el pasado sábado, "estén satisfechos y se sientan cómodos", si bien no ha querido anticipar si los tres ediles de esta última fuerza política entrarán en el organigrama.

Salvador ha adelantado que en la reunión prevista este martes en Madrid participarán el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario de Organización de Cs, Fran Hervías, junto con el presidente provincial del PP, Sebastián Pérez, que fue candidato a la alcaldía, y él mismo.

"Terminaremos de cerrar entre todos la versión que se va a trasladar" a los granadinos de un acuerdo en que está "definido" el asunto de una posible alternancia en la alcaldía con el PP a mitad del mandato municipal.

En torno a este tema, preguntado por las declaraciones del vicepresidente de la Junta y líder de Cs en Andalucía, Juan Marín, quien ha asegurado que Salvador es "en principio" alcalde para todo el mandato, ha señalado que "lo contaremos en breve".

"Lo que diga cualquiera no lo he dicho yo y por tanto nadie me podrá reprochar que yo haya anticipado cosas antes de decirlas conjuntamente con nuestros socios de gobierno" del PP, ha indicado el alcalde.

El también portavoz provincial de Cs ha abogado por "buscar las fórmulas adecuadas" en el Ayuntamiento de Granada para que los 14 concejales que conformaron la mayoría para su investidura como alcalde "puedan desarrollar una buena gestión sin tener ningún tipo de cortapisa".

Sobre la advertencia de la secretaria general de Vox en el Congreso, Macarena Olona, acerca de una moción de censura en Granada si su partido no entra en el gobierno local, Luis Salvador ha señalado que su misión es "transmitir tranquilidad absoluta", "respetando lo que cada cual diga".

La moción de censura se puede interponer en cualquier momento del mandato, según fuentes consultadas por Europa Press en el Ayuntamiento, si bien ésta solo podría pasar, en el actual escenario político, por un nuevo gobierno del hasta el sábado alcalde, Francisco Cuenca (PSOE).

Salvador ha indicado a los periodistas que "la estabilidad en Granada vendrá dada por los acuerdos que cerremos entre nosotros, por la gestión del día a día", siendo su voluntad los 14 concejales de PP, Cs y Vox "se sientan bien representados".

Se va a trabajar en una redefinición de las áreas municipales, con arreglo a los nuevos objetivos políticos, con la Capitalidad Cultural Europea para 2031, como uno de los ejes fundamentales.

"COALICIÓN" ENTRE "DOS O MÁS"

Así, ha anunciado que, "lo antes posible", se creará la figura del vicealcalde para los 'populares', que sustituirá a la que hasta el momento ha sido la del primer teniente de alcalde, y, sobre la base de este cambio, habrá dos tenencias de alcaldías para Cs y el PP, desde las que se desglosará el resto de composición del equipo de gobierno de "coalición" entre "dos o más partidos", con la "transparencia" como "común denominador".

Ha rehusado referirse a las "líneas rojas", que en las últimas semanas se hayan podido poner pues "la política es viva", y ha pedido a los partidos que, antes de reprochar a otros "qué tipo de alianzas" desarrollan, que revisen "los propios".

"Daremos cuenta de los acuerdos que nosotros cerremos en Granada", ha indicado Salvador, quien ha agregado que "parece ser que en este país la clave es ver si Vox entra en un gobierno o no entra", pero no si lo hace Podemos o Esquerra Republicana, o "si partidos independentistas pueden apoyar al presidente Pedro Sánchez en esta legislatura". Ha pedido, en esta misma línea, que "se trate a todo el mundo de la misma manera".

Para el alcalde, en este sentido, "Vox es un partido más del arco parlamentario", y los acuerdos que se alcancen estarán siempre "dentro del marco de la Constitución", y buscando "los puntos de encuentro con un común denominador".