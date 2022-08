El Ayuntamiento impulsa un plan de limpieza integral en el eje Plaza Nueva-Reyes Católicos-Recogidas

“Unir fuerzas” así ha llamado el Ayuntamiento y la Federación de Hostelería el plan de limpieza especial puesto en marcha por el Ayuntamiento de Granada para mantener “impoluto” el centro de la ciudad estos meses de verano dada la gran afluencia de turistas y los numerosos residuos generados por bares, restaurantes y demás establecimientos. Al respecto, el teniente alcalde y concejal demedio Ambiente, Jacobo Calvo, ha apuntado que “detectados algunos puntos negros en la zona de Reyes Católicos y Plaza Nueva se ha desplegado un dispositivo especial de limpieza municipal para hacer frente a los residuos generados en esta zona de gran impacto turístico”.



El responsable de la limpieza en la ciudad ha destacado además que este dispositivo especial se enmarca en el Plan De Limpieza Integral de la ciudad que durante el verano se extiende a todos los distritos de la capital. “Desde el Ayuntamiento entendemos que nuestras calles son nuestra mejor carta de presentación y, en este sentido, aprovechamos el verano para hacer una limpieza general como se hace en muchas casas”, ha explicado el concejal socialista, al tiempo que ha recordado que “ya hemos pasado por Joaquina Eguaras y alrededores, por barrios como el Zaidín, y, estos días, por la zona de San Juan de Dios. La semana pasada tocó un dispositivo especial desde Recogidas, hasta Plaza Nueva donde se había detectado zonas necesitadas de una intervención que se agilizó y resolvió con urgencia”.



En este sentido, el edil ha detallado que en la última semana hemos destinado un fuerte operativo sin precedentes para mejorar el aspecto de ese eje. El objetivo ha sido hacer frente a los “problemas puntuales de limpieza que se están produciendo en los principales puntos hosteleros de la zona, dada la gran afluencia de turistas y visitantes”.



El dispositivo ha consistido en la limpieza del empedrado granadino y del acerado con un amplio operativo compuesto por 9 operarios, 7 hidrolimpiadoras, 1 baldeadora y 1 fregadora, en horario de de 7-10 de la mañana para no perjudicar la apertura de comercios, ha puntualizado el edil, quien ha aprovechado una visita a la zona junto al presidente de los Hoteleros de Granada, Gregorio García, “para comprobar el resultado de los trabajos y agradecer a García el trabajo conjunto con la Federación para concienciar a los establecimientos sobre la importancia de colaborar en la limpieza y el mantenimiento de estos trabajos”.



“La limpieza es un servicio público muy importante que pagamos todos los granadinos y granadinas, sacar el mejor rendimiento es responsabilidad del Ayuntamiento, pero para que las calles se mantengan limpias necesitamos la colaboración de todos”, ha puntualizado Calvo, quien “también ha hecho un llamamiento a los establecimientos de la zona para que tengan una sensibilidad especia la la hora de tirar los restos y mantener sus terrazas limpias y salubres”.



Por su parte, Gregorio García ha explicado cómo desde la Federación se solicitó al Ayuntamiento “un plus en la limpieza de la zona de Plaza Nueva, a lo que el gobierno municipal respondió con diligencia, un trabajo que hay que mantener y para eso hemos hecho un llamamiento a nuestros asociados”. Al respecto, ha apuntado que, desde su organización, se ha enviado una misiva “a bares y restaurantes de la zona para que guarden cuidado a la hora de sacarla basura o verter líquido en los contenedores, de modo que no se manche la vía pública”.



En la misiva además se detalla que tras solicitar al área de Medio Ambiente “la limpieza de estas calles, de poco serviría si no realizamos una recogida de basura adecuada y evitamos a toda costa el vertido de líquidos en la vía pública”. Por ello, reza la carta firmada por García, “pido que extremes ese cuidado y entre todos consigamos que una de las zonas más turísticas de Granada esté decorosa para vecinos, empresas y turistas que nos visitan”.