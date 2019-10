Aviso a navegantes

El equipo de gobierno va a velar porque se cumpla a la letra la ordenanza de terrazas. De común acuerdo con la federación de empresas de hostelería, han decidido que las 964 terrazas que hay autorizadas en nuestra ciudad cumplan con lo previsto y no aumenten el número de mesas o sillas. Tampoco podrán instalar veladores sin autorización expresa. El concejal de protección ciudadana César Díaz insiste en que no se puede privar a los vecinos de la vía pública cuando acabe la actividad por lo que esas mesas y sillas no podrán quedarse en la calle tal y como está previsto en la ordenanza municipal.

Hay 29 establecimientos a los que se les ha quitado este año la licencia para poner terraza por haber incumplido gravemente con la ordenanza municipal. El presidente de la federación de hostelería, Gregorio García, considera que beneficia a todos que se cumpla la ley aunque también advierte que hay casos en los que se tiene que ser flexibles.