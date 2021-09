Así lo vive María Teresa: La 'Guerra de las Campos' enfrenta a las hermanas más televisivas de España

Complicados momentos para María Teresa Campos. Y es que al margen de la expulsión de Edmundo Arrocet de 'Secret Story' y a las nuevas declaraciones que ha hecho sobre su ruptura, la guerra sin cuartel que se ha desatado entre Terelu y Alejandra Rubio en contra de Carmen Borrego podría traer a la veterana presentadora por la calle de la amargura.

Las hermanas, que siempre han presumido de ser una piña, parecen estar en un punto sin retorno a causa de la tensa relación entre Carmen y su sobrina, que obligó a Terelu a posicionarse públicamente a favor de su hija y a pedir que parasen los ataques entre ambas porque lo estaba pasando muy mal. Cuando todos pensábamos que el fichaje de la menor de las Campos por 'Sálvame' aliviaría la tensión entre ella y Alejandra - que se podía cortar con un cuchillo cada vez que coincidían en 'Viva la vida' - la realidad es que las cosas están peor que nunca.

Indirectas, mensajes envenenados, silencios incómodos por parte de Carmen cuando colaboradores como Kiko Hernández atacan a su hermana y a su sobrina... la tía de Alejandra Rubio ha decidido desmarcarse del clan Campos y, cansada de quedar siempre como la mala, ha asegurado que su hermana también habla en los platós y muchas veces no la ha defendido cuando era a ella a quien atacaban y harta de ser el centro de las críticas, ha afirmado que no se va a callar. Dolida, Borrego ha admitido que su relación con Terelu está en su peor momento, confesando que tienen que sentarse a hablar porque hay muchas cosas del pasado que no han aclarado y que se han ido enquistando en el tiempo.

Unas declaraciones a las que Alejandra respondía horas después, sin dar crédito al comportamiento de su tía en los últimos tiempos. "Veo a una Carmen que no reconozco. Hace daño a mi madre. No entiendo su actitud. Está permitiendo cosas cosas que yo jamás permitiría... No compensa todo en la vida", ha afirmado, dejando claro que no va a consentir que su tía haga daño a su madre: "Mi madre está por encima y si me tengo que pelear con quien sea lo haré".

Una guerra sin cuartel que no ha hecho más que empezar y a la que parece que ni Alejandra ni Carmen - con una Terelu fuera de juego por lo complicado de su situación, ya que son su hija y su hermana - quieren poner fin. María Teresa Campos, por su parte, prefiere no pronunciarse sobre este complicado momento familiar, y guarda silencio sobre el tenso enfrentamiento que tres de los pilares de su vida están protagonizando en los platós de televisión en las últimas semanas, provocando una brecha que parece no tener solución y a la que la veterana comunicadora hace oídos sordos.