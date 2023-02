Asaja exige al Gobierno la financiación de las canalizaciones de Rules en su integridad

La organización agraria Asaja Granada ha exigido este jueves al Gobierno la financiación de las canalizaciones de Rules en su integridad, tras "casi veinte años de espera y promesas incumplidas", y mientras "las instituciones siguen con su tira y afloja bloqueando una y otra vez el inicio de las obras".





Según ha indicado Asaja Granada en una nota de prensa, en el acuerdo de financiación pendiente de firma con los regantes estos piden incluir los once desglosados de la obra para hacerse cargo del diez por ciento de los costes, no solo el número 9, que "es más para abastecimiento y no les garantiza los riegos futuros, de ahí su rechazo".





Así, para Asaja, "tendrían que estar todos los proyectos redactados en su conjunto con fecha anterior" pero "los representantes granadinos del PSOE inician un viciado juego político para que la Junta de Andalucía se haga cargo del 20 por ciento" del coste "por compromiso" cuando, han continuado desde la organización agraria, "no son precisamente ellos los más indicados para invocarlo".





"Las obras están declaradas de Interés General desde 2001 y es el Estado quien tendría que pagarlas no al 80 por ciento recurriendo a fondos europeos que obligan a su cofinanciación, sino en su integridad", han agregado desde Asaja.