Arrancan las obras de mejora de la carretera A-338 del parque industrial de Escúzar

La consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, ha asistido hoy al comienzo de las obras de adecuación de la carretera A-338 que conecta con el Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Escúzar. La consejera, acompañada por los alcaldes de Escúzar, Antonio Arrabal, y de La Malahá, José María Villegas, y el delegado del Gobierno de la Junta en Granada, Pablo García, ha explicado que se ha desbloqueado esta obra “clave para mejorar las comunicaciones del polígono industrial y hacer de Granada y de Andalucía un referente internacional gracias al acelerador de partículas del Ifmif-Dones”.

La consejera, que ha indicado que el objetivo es que este polígono “atraiga a más empresas y sea un punto neurálgico con las infraestructuras adecuadas”, ha lamentado la dejadez de los gobiernos anteriores que no supieron acabar “con una obra a medio hacer desde hace una década”.

Las obras han sido adjudicadas a la empresa Construcciones Glesa por 443.376 euros y tienen un plazo de ejecución de seis meses. La carretera A- 338 recorre el itinerario desde Armilla hasta su conexión con la A-402 (cerca de Alhama de Granada) pasando por las localidades de Escúzar y Agrón.

Los trabajos cuya licitación se ha iniciado incluyen la terminación de las capas de firme pendientes de ejecutar en el tronco; el refino de la capa de zahorra y la extensión de la capa de aglomerado; la construcción de los ramales de las intersecciones inicial y final; la ejecución de la glorieta central, acabar las obras de drenaje transversal y habilitar toda la señalización horizontal, vertical y de balizamiento. No son necesarias expropiaciones ni se desviarán ni afectarán servicios.

En julio de 2009 la Delegación Territorial de Granada autorizó al Parque Metropolitano Industrial y Tecnológico de Granada S.L. la ejecución de las obras del acondicionamiento y desdoblamiento de la carretera A-338 a su paso por la urbanización del Sector SUBS-IT del PGOU de Escúzar (Granada), con un plazo de validez de la autorización de dos años y un plazo de ejecución de las obras de 20 meses. Las obras comenzaron en junio de 2010, pero en diciembre de ese año el Parque Industrial comunicó la suspensión de las obras. Así, en 2013 se abrió un expediente sancionador por no haber ejecutado las obras en plazo y en febrero de 2016 el Parque presentó la solicitud para dar cumplimiento a tal expediente sancionador.

Tres años después, en 2016, la Delegación Territorial remitió a la Consejería un Informe en el que se propone la ejecución subsidiaria a cuenta del aval presentado en su día por el Parque. Se consideró entonces que la cuantía era suficiente para la ejecución de una de las dos calzadas que se presentaban en el proyecto inicial dando así continuidad a la carretera, eliminado el desvío alternativo por el vial del polígono. En abril de 2017 el servicio de Carreteras de la Delegación Territorial de Granada redactó el proyecto para la adecuación de la carretera, pero nunca se llegó a ejecutar.

Marifrán Carazo ha señalado que, cuando llegaron al Gobierno, el expediente seguía bloqueado y el presupuesto del aval sin liberarse. “Ha sido este nuevo equipo el que ha resuelto la maraña administrativa que se ceñía sobre este proyecto, que tras años de espera puede ponerse en marcha”, ha manifestado.

A la visita también han asistido el director general de Infraestructuras, Enrique Catalina; el delegado territorial en Granada de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Antonio Granados, y el gerente de Profitegra, Sergio González.