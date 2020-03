Alo Marín habla del futuro de la Liga de Covirán

El escolta del Covirán Alo Marín es otro de los deportistas profesionales granadinos que no puede realizar su trabajo con normalidad, debido a la situación sanitaria. El equipo de baloncesto decidió suspender sus entrenamientos la pasada semana y los jugadores entrenan de manera individual, pendientes de la evolución de la situación y con el deseo de que todo vuelve a la normalidad.

Alo llegó a Granada hace tres temporadas. Fue en la campaña 2017-18 cuando firmó procedente del C. B. Morón y contribuyó al ascenso de su equipo a la Leb Oro. Tiene 31 años y 1,93 de estatura. Nació en San Fernando (Cádiz). De sus características llama la atención y polivalencia. El pasado año renovó por una campaña más.

Desde el Departamento de Prensa del Fundación C. B. Granada nos han enviado la siguiente entrevista que puede conocer tanto en la grabación que acompaña esta información, como en el siguiente texto.

¿Cómo lleva estos días en casa? ¿Qué está haciendo?

“La verdad es que lo llevo bastante bien. Me encantan los videojuegos y me entretengo bastante. Paso mucho tiempo jugando, pero también hago bastante deporte y me ocupo de un perro y un gato que tengo en casa. De momento estoy bastante entretenido”.

¿Cómo afecta este parón?

“Nos afecta como a todos. Estamos apartados del trabajo y confinados en casa. A todos nos gustaría seguir llevando una vida normal. Dentro de lo posible en casa se pueden hacer cosas para mantenerte en forma a través de diferentes entrenamientos. Estoy deseando que se acabe la cuarentena y estemos sanos para continuar con nuestras vidas”.

¿Cada día con más ganas de volver?

“Sí, a medida que pasan los días se hace más complicado y hay más ganas de volver. Hay que ser fuerte mentalmente y esperar a que esto pase”.

¿Qué cree que pasará con la liga?

“Pues creo que la liga se terminará suspendiendo. Tiene pinta de que el parón irá para largo y será muy difícil retomar la competición cuando todo esto acabe”.

¿Cómo valora la temporada hasta el momento?

“No es la temporada que nos gustaría a todos, pero sirve para aprender. La LEB Oro es muy complicada. Este año puede servir de aprendizaje. Hay que estar preparado en todo momento para lo que pueda pasar”.