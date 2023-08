La alcaldesa de Vegas del Genil limpia y recoge en las actividades de verano para ahorrar en horas extra

La alcaldesa de Vegas del Genil (Granada), María del Carmen Ros (PP), ha decidido colaborar personalmente con los ediles de su equipo de gobierno local en la limpieza posterior y la recogida de sillas y mesas de las actividades de verano para ahorrar en horas extra que, por la situación económica del Ayuntamiento, no sabe cuándo podrá pagar a los operarios municipales encargados de estas tareas.





En declaraciones a Europa Press, la regidora de este municipio del área metropolitana de Granada de casi 12.000 habitantes ha explicado que no se le "caen los anillos" por hacer estas funciones y tampoco al resto de los ediles que acompañan a Ros --que gobierna con Vox-- en estas tareas, después de que, ya en la Noche de San Juan, como adelantó el diario Ideal, tomaran la decisión de que ningún operario fuera a limpiar en estas actividades extraordinarias.





La decisión se toma en tanto "no saben cuándo" van a "poder pagar" las horas extra que se les debe a los trabajadores por la "mala gestión" del anterior equipo de gobierno, del PSOE, una situación que no le ha supuesto una "sorpresa" por su conocimiento de las cuentas del consistorio, ha explicado Ros, que ya fue concejal de Hacienda entre 2011 y 2015, un periodo en que ha indicado que también tuvo que "hacer frente" a las consecuencias de la gestión económica socialista en anteriores mandatos.





"Mis vecinos me conocen y saben cómo soy", ha agregado la alcaldesa, quien no termina de entender el "revuelo" que señala que ha supuesto esta decisión con la que quiso asegurar que sus convecinos no se quedaran sin programación de actividades de verano, y tampoco que, desde la oposición, se estén, ha mantenido, "mofando" de ello y "riendo de que yo tenga que estar limpiando y cogiendo el cepillo y el recogedor".





Incidiendo sin embargo en que realizan estas tareas "gustosamente", indica que también quieren sacar "a flote" la "maltrecha" situación económica municipal --influida por una deuda que ha indicado que ronda los ocho millones de euros-- con el primer presupuesto que preparan como equipo de gobierno en este mandato, al objeto de distribuir "mejor el dinero de las partidas" y partiendo de la base de que "heredas lo bueno y heredas lo malo", ha mantenido Ros.