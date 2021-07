El alcalde de Granada invita a Federico Chiesa a conocer la Alhambra después de que la situara en Barcelona

El flamante campeón de Europa de selecciones Federico Chiesa metió la pata con estilo en una entrevista en los medios de comunicación oficiales de la selección italiana y confundió Granada con Barcelona como la ciudad que alberga la Alhambra.





El alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha invitado al futbolista italiano Federico Chiesa a visitar la ciudad andaluza y conocer La Alhambra después de que el centrocampista transalpino situara el famoso monumento en Barcelona.



El regidor granadino indica en una carta remitida al actual centrocampista del Juventus que "será un verdadero placer regalarle dos entradas para que pueda conocer en primera persona la que fue sede de la capital del reino de Al Ándalus en la península ibérica y es uno de los conjuntos monumentales más hermosos del mundo".



Francisco Cuenca ha enviado esta carta a Chiesa después de que la Federación Italiana de Fútbol publicara en sus cuentas oficiales en diferentes redes sociales un vídeo en el que el futbolista situaba La Alhambra en la ciudad de Barcelona.



En la grabación, realizada con motivo de las semifinales de la Eurocopa entre Italia y España, Chiesa se sometía a varias preguntas sobre España y situó el monumento nazarí en Barcelona, que era una de las tres opciones que figuraban en la pregunta junto a Marbella y Granada.



"La Alhambra está situada en Granada, la ciudad que tengo el honor de gobernar, y se trata de un palacio fortaleza de 900 años de antigüedad que, entre otras cosas, es el más visitado de España y uno de los más reconocidos en toda Europa", expone Cuenca en su carta a Chiesa.



El alcalde de Granada aprovecha la misiva para felicitar al internacional italiano "por la temporada deportiva que ha finalizado", en la que ha sido "uno de los jugadores de referencia", según indica el Ayuntamiento de Granada en una nota remitida este martes a los medios



Cuenca confía en que Chiesa "acceda a la invitación" que "con sumo gusto" le hace llegar y le recuerda que "Granada está muy unida a Italia por un sinfín de lazos culturales comunes"





Esta es la carta original:

Gentile Sig. Chiesa, Caro Federico,

Congratulazioni! Una vittoria assolutamente meritata!

Come sindaco di Granada e appassionato di calcio, sono molto lieto di mettermi in contatto con Lei, prima di tutto per congratularmi per la stagione sportiva che si è appena brillantemente conclusa che la ha visto tra protagonisti, sia nella Juventus che in Nazionale. Ma c'è un'altra ragione più importante dietro questa lettera e che mi spinge a contattarLa.

Il 5 luglio i media spagnoli hanno riferito di un test a cui la hanno sottoposto dalla Federcalcio italiana alcune ore prima di affrontare il nostro Paese nelle semifinali dell'Europeo. Una serie di domande di cultura generale per scoprire quanto i giocatori italiani sapessero della Spagna. Delle dieci domande, a nove ha risposto brillantemente, ma sull'Alhambra, ha risposto che si trova a Barcellona. Caro amico, come sindaco e tifoso, ci tengo a chiarire questo malinteso.

L'Alhambra si trova a Granada, la città che ho l'onore di governare. È un palazzo reale e fortezza con 900 anni di storia che, tra le altre cose, è il monumento più visitato in Spagna e uno dei più riconosciuti in tutta Europa. Ogni anno, prima di questa terribile pandemia, più di 2 milioni di persone da tutto il mondo lo visitavano. Inoltre Granada, situata ad est della regione dell'Andalusia, e strettamente legata dall'Italia da una miriade di comuni legami culturali, è una delle città più belle del nostro Paese.

Approfitto di questa lettera per invitarLA a conoscere Granada (dimenticando il gol che ci ha fatto in semifinale). Se sarà d'accordo, sarà un vero piacere per questo sindaco farLe omaggio di due biglietti per visitare l'Alhambra, uno dei complessi monumentali più belli del mondo, e così conoscere di prima mano che, che era la sede della capitale del regno di Al Andalus nella penisola iberica. FacendoLe i miei più sinceri auguri per la sua carriera, La aspetto con sincero affetto a Granada.

Un Cordiale Saluto