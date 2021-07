El alcalde de Granada no descarta gobernar en tripartito o con acuerdos puntuales

El alcalde de Granada, Francisco Cuenca (PSOE), ha confiado en presentar como muy tarde el próximo lunes la composición de su equipo de gobierno, en el que baraja tanto la opción de incluir a concejales de Unidas Podemos e Independientes (UP) como de Cs o convertir esos apoyos en acuerdos programáticos.



Cuenca ha explicado a preguntas de los periodistas que mantiene encuentros con el resto de partidos abierto a sumar apoyos y propuestas y ha confiado en cerrar el diseño de su equipo y presentarlo este próximo viernes o, como muy tarde, el lunes.



El alcalde dará prioridad a los concejales de UP y al exalcalde Luis Salvador y su compañero José Antonio Huertas, ambos con un expediente de expulsión abierto por Cs por apoyarle en el pleno de investidura, lo que podría generar un tripartito.



Cuenca ha reconocido que, una vez se ha recuperado la estabilidad municipal, su grupo municipal trabaja con varias fórmulas que pasan tanto por la integración y la incorporación de concejales de otros partidos, oferta formalizada, como con acuerdos programáticos puntuales.



"El compromiso de todas las formaciones es positivo", ha resumido Cuenca, que ha recalcado que después de un mes de crisis municipal toca "sumar por Granada", para lo que cuentan con la buena disposición de Cs y de UP.



El alcalde granadino le ha vuelto a tender la mano al resto de formaciones, incluidos los concejales no adscritos, aunque ha apuntado que su prioridad son quienes le apoyaron en el pleno de investidura.



Ha incidido además en que diseña un equipo de gobierno pensando en la estabilidad y el interés de la ciudad y no en el de cada partido, "incluido el mío".