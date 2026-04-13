Aena defiende el cierre de 21 días del aeropuerto de Granada para renovar su pista

Aena ha defendido que ha escogido la solución "más eficiente" para ejecutar las obras de regeneración de la pista de vuelo del Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén. La compañía ha hecho hincapié en que el cierre del tráfico aéreo no es algo "que sólo se vaya a dar en Granada", y ha recordado que otros aeropuertos como el de Santiago, Vigo o Madrid-Barajas han vivido situaciones similares.

La planificación y el faseado de la obra se han diseñado para optimizar "al máximo los tiempos". La decisión del cierre total durante 21 días permitirá no solo acelerar los plazos, sino que también eliminará los altos riesgos en términos de seguridad operacional que se darían si los trabajos se realizasen con aeronaves en movimiento por la zona.

Desde Aena subrayan que, tras analizar en profundidad cuatro opciones diferentes, la elegida es "la solución más eficiente desde todos los puntos de vista posibles". Para agilizar los procesos, se instalarán en el propio aeropuerto sendas plantas de producción de aglomerado asfáltico y de hormigón.

Unas obras de gran complejidad

Las obras, que Aena califica de "gran complejidad", se centrarán en las cabeceras de la pista de vuelo, donde se demolerá el pavimento rígido y se sustituirá por uno flexible. Este proceso obligará a realizar excavaciones de unos 35 centímetros de profundidad en una superficie de 24.000 metros cuadrados, por lo que los tiempos de ejecución no permiten llevar a cabo los trabajos en la ventana nocturna de cierre del aeropuerto. También se actuará en las áreas críticas de las radioayudas y las calles de rodaje.

La elección de la fecha

La interrupción del tráfico aéreo está prevista, en principio, del 5 al 27 de mayo de 2027. Se ha escogido esta ventana por el buen tiempo y Aena recuerda que el tráfico del aeropuerto tiene un índice de estacionalidad muy bajo, por lo que el impacto será similar al que habría tenido en cualquier otra fecha. Durante ese periodo se podrá operar desde el aeropuerto alternativo, el de Málaga-Costa del Sol.

Estos trabajos se realizan por el lógico desgaste que sufre el pavimento por el trasiego de aeronaves. La última intervención de este tipo en el Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén se realizó en 2008.