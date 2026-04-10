Administración de Fincas Cañavate inscribe oficialmente su huella de carbono de 2024

Por eso, hemos dado un paso importante: nuestra huella de carbono correspondiente al año 2024 ha sido inscrita oficialmente en la sección de huella de carbono y compromisos de reducción del Registro de Huella de Carbono, Compensación y Proyectos de Absorción de Dióxido de Carbono.

Este reconocimiento supone mucho más que un trámite administrativo. Representa una forma de entender nuestro trabajo. Cada vez más empresas deben ser conscientes de que la sostenibilidad no es una tendencia pasajera, sino una exigencia del presente.

El registro impulsado por el Ministerio para la Transición Ecológica permite distinguir a las organizaciones que calculan su huella de carbono, reducen sus emisiones o incluso las compensan. De esta forma, se reconoce públicamente el esfuerzo de aquellas entidades que trabajan para minimizar su impacto ambiental.

Además, las organizaciones inscritas pueden utilizar un sello oficial que acredita ese compromiso y refleja el grado de implicación de cada entidad frente al cambio climático. Este sello puede mostrar diferentes niveles: cálculo de la huella, reducción de emisiones o compensación.

En nuestro caso, este paso marca el inicio de un camino que queremos seguir recorriendo. Porque entendemos que la gestión eficiente también debe ir acompañada de decisiones responsables.

Cada pequeño cambio suma.

Cada medida cuenta.

Y cada compromiso con el medio ambiente ayuda a construir un futuro mejor para todos.

En Administración de Fincas Cañavate seguiremos trabajando para ofrecer una gestión moderna, eficaz y cada vez más comprometida con el entorno.