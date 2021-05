El Ayuntamiento de Granada presenta su nuevo bono turístico y un emotivo vídeo promocional

Ha pasado por los micrófonos de COPE el concejal de turismo Manuel Olivares quien nos hablaba de ese vídeo promocional y el nuevo bono turístico.

Granada presenta un nuevo vídeo de promoción turística de la ciudad que, bajo el título 'No sueñes con Granada, ven y disfrútala', ofrece, a través de la interpretación de la actriz granadina Cristina García Alarcón y del actor José Luis García Pérez, “un ruptura de fronteras territoriales e ideológicas, desde la que disfrutar nuestra ciudad como un espacio integrado en nuestra Costa, Sierra Nevada y el resto de la provincia granadina”.



Se trata, en palabras del concejal de Turismo, Comercio, Empleo y Emprendimiento de Granada, Manuel Olivares, de una nueva apuesta por ofrecer una imagen de nuestra ciudad como un territorio “único y diferente en el mundo, que por su historia, monumentalidad, diversidad y paisaje ofrece al visitante la oportunidad de disfrutar de experiencias inigualables”, una estrategia que responde, tal y como ha advertido, “a una apuesta decidida por aumentar las pernoctaciones en nuestra ciudad”.



Así lo ha manifestado el responsable municipal de Turismo en el transcurso de la presentación tanto del vídeo promocional como de una nueva propuesta del bono turístico Granada Card que ha tenido lugar en el Palacio de Las Niñas Nobles en el marco de los actos programados con motivo de celebración de la Feria Internacional de Turismo (FITUR).



El acto ha contado con la presencia, además, de la vicepresidenta primera y diputada de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez; la directora del Patronato de la Alhambra y el Generalife, Rocío Díaz; el moderador de la Curia, Manuel Reyes, y la directora en funciones del Parque de las Ciencias, Cristina González.



A su vez, el responsable municipal ha anunciado la puesta en marcha de un nuevo bono turístico 'Granada Card' más “atractivo, simple y versátil” con cuatro modalidades de visitas más ajustadas a las tendencias de las exigencias del visitante, “pero, también para los granadinos”, ha destacado Olivares, quien ha asegurado que la nueva propuesta se dirige a “aumentar las pernoctaciones de la ciudad”.



Con un diseño más moderno y actual, Granada pone a disposición de los visitantes y granadinos el bono 'Granada Card 24 horas' que, con un precio de 36 euros, ofrece la oportunidad de realizar una visita a los principales monumentos de la ciudad, con entrada nocturna a los Palacios Nazaríes, “por lo que se fomenta la estancia una noche en la ciudad”, ha explicado Olivares, los monasterios de San Jerónimo y la Cartuja, la Catedral, el Museo Arqueológico o el Cuarto Real de Santo Domingo, entre otros.



La ciudad oferta, asimismo, por primera vez 'Granada Card Jardines' que, con 36 euros, incluye la visita a los mismos monumentos que la 'Granada Card 24 horas', si bien en la entrada a la Alhambra se contempla los jardines del Generalife y la Alcazaba de la Alhambra.



La oferta se completa con el bono 'Granada Card 48 horas', con un precio de 40 euros, en el que se ofrece, a diferencia de los anteriores, una visita a la Alhambra y el Generalife, con entrada a Palacios Nazaríes, Alcazaba y Generalife, opción que también se hace extensiva al 'Granada Card 72 horas' que permite, previo pago de 43 euros, amplía su oferta a espacios no incluidos en las anteriores como el Corral del Carbón o los baños árabes de El Bañuelo.







Enlace de descarga del vídeo promocional 'No sueñes con Granada, ven y disfrútala': https://we.tl/t-2k83pHLhec



Enlace de descarga del vídeo promocional del nuevo bono Granada Card: https://we.tl/t-zFknQLu2tu

Vídeo