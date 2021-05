Una fotografía de 1946, inspira el trabajo pictórico de Jorge Marín para cartel la Ofrenda Floral a la Patrona

Ilustración: Hermandad de las Angustias

El pintor y escultor granadino Jorge Marín ha sido el ganador del XV Concurso de Pintura Hipólito Llanes que convoca la Hermandad de la Virgen de las Angustias, para elegir el cartel de la Ofrenda Floral que tendrá lugar el próximo 15 de septiembre, fecha de su festividad. Se han presentado diez trabajos de nueve autores. El jurado ha estado compuesto por Andrés Contreras Guerrero, especialista en Bellas Artes, Mariano Sánchez Pantoja, gestor cultural y cofrade, y Gerardo Sabador, tesorero de la hermandad y expresidente de la Federación de Cofradías. La dotación del premio es de 1.500 euros.

El autor, que solo presentó una obra la concurso, define su trabajo como una creación que toma como base una fotografía de 1946 que ha sido interpretada utilizando las técnicas de la acuarela, el óleo y el acrílico. “Al cubrir el manto de flores -ha manifestado a COPE-, obedece a la intención de recordar los paneles que se instalan para la ofrenda y sobre él he situado dos mariposas que hacen referencia a la Resurrección. He querido transformar el corazón situado con la media luna, en la fruta de la granada,para indicar que la Virgen tiene en su corazón a Granada.Ha sido mi deseo que el protagonismo sea para la Virgen. He coloreado al Cristo y a las Angustias. En este último caso, he pretendido, en mi interpretación, darle una policromía típica de las dolorosas granadinas. Si nos fijamos en la peana, en ella he representado la cerámica de fajalauza. También he querido resaltar el bastón de mando, en alusión a lo que ella significa durante estos días. En el pecherín y la corona -ha concluido Jorge Marín durante la conversación que hemos mantenido con el artista-, he deseado que tengan esos brillos típicos con las que se nos muestra”.

Ilustramos la información con el formato vertical en el que se editará el cartel.