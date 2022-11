Una causa de fuerza mayor obliga al aplazamiento del Encuentro Nacional de Cofradías que se celebra en Granada

El pasado mes de septiembre Granada fue designada como sede del 34 Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías. Las fechas en las que iba a tener lugar este acontecimiento eran del 29 de septiembre al 1 de octubre. Finamente no será posible, debido a que durante estos días podría celebrarse en la ciudad de la Alhambra una Cumbre Europea de Jefes de Estado y Gobierno y con este motivo se ha efectuado una reserva provisional de Palacio de Congresos y Exposiciones, que es el escenario previsto para la cita cofrade.

Debido a esta situación de fuerza mayor, el Encuentro se celebrará entre los días 12 al 15 de septiembre, coincidiendo su clausura con la festividad de la Virgen de las Angustias, Patrona de Granada. Entre los actos previsto con motivo de este acontecimiento se encuentra la realización de una procesión magna.

En la foto que acompaña esta información se reproduce la inauguración del encuentro celebrado en León, en el que fue elegida Granada para albergar la cita de 2023.