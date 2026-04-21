Traslados Kerygma: ¿Qué imágenes entrarán por la Puerta del Perdón y cuáles por la Puerta de la Encarnación (Pasiegas)?

Este domingo 26 de abril serán los traslados de las imágenes que llegarán en andas hasta la Catedral con motivo de la exposición Kerigma. Lo harán a través de cuatro rutas. A partir de las 7 h. comenzarán su recorrido las rutas: Zaidín, Albaicín que incluye al Sacromonte y Alhambra, y a a las 8,15 h. las del Realejo y Centro. Para facilitar la logística de estos traslados se han habilitado dos puertas de acceso al templo metropolitano.

Puerta del Perdón

A las 8,50 comenzarán las entradas por la Puerta del Perdón, las del Albaicín que son: Pasión, Cristo del Consuelo, Lágrimas, Sentencia, Misericordia (Silencio), Soledad del Santo Sepulcro, Santa María de la Alhambra. Desde las 9,10 lo harán las del Realejo que son: Amargura, Santa Cena, Humildad, Tres Caídas y Angustias de San Andrés. Y a partir de las 9,30 las del Centro. Son las siguientes: Amor y Trabajo, Descendimiento, Soledad de San Jerónimo, Remedios y Meditación.

Puerta de la Encarnación (Plaza de las Pasiegas)

Desde las 9 h. comenzarán a llegar las imágenes de la ruta del Zaidín que accederán a la Catedral por la Puerta de la Encarnación de la Plaza de Las Pasiegas. Son las siguientes: Cristo del Trabajo, Virgen del Consuelo, Redención, Salud, Lanzada, Resurrección, Mayor Dolor, Despojado, Dulce Nombre, Santa María Magdalena, Cristo de San Agustín, Nazareno de las Penas, Nazareno y Crucificado de la Basílica de la Virgen de las Angustias, Oración en el Huerto y Gran Poder de la iglesia de San Antón y Jesús del Rescate.