Esta es la traducción de la frase en latín que rodeaba el Viernes Santo el misterio del Descendimiento

El pasado Viernes Santo llamó la atención una inscripción que estaba situada alrededor del misterio del Descendimiento de la Cofradía de la Soledad de San Jerónimo. Estaba escrita en latín y no todos los que contemplaron la estación de penitencia pudieron interpretar lo que realmente significaba. El texto es el siguiente: Cum Iesus de cruce descendit, caelum cum terra osculatur, divinitas cum humanitate, mors cum vita, gaudium cum tristitia, fides cum dubitatione et delusio cum spe. La traducción es esta: "Cuando Jesús desciende de la cruz, se besa el cielo con la tierra, la divinidad con la humanidad, la muerte con la vida, la alegría con la tristeza, la fe con la duda y la desilusión con la esperanza".

san agustín

El Hermano Mayor de la Cofradía, Patricio Carmona, nos ha indicado en la mencionada cofradía que es un texto de San Agustín. Los hermanos, que son los que están realizando el paso, solicitaron al consiliario de la cofradía, el Rvdo. P. D. Francisco José Ariza, un texto para dejar escrito en el paso y fue quien les sugirió el que han utilizado. Carmona ha añadido que "la frase simboliza la reconciliación de opuestos que ocurre en la muerte de Jesús, uniendo el plano terrenal con el celestial, lo divino con lo humano y todos los aspectos de la experiencia humana, incluso la muerte y la vida, la alegría y la tristeza, la fe y la duda, la desilusión y la esperanza. También sugiere la culminación de la misión de Jesús: cumplir la voluntad del Padre hasta el final, como se menciona en los evangelios. El acto de bajar a Jesús de la cruz, conocido como el Descendimiento de la Cruz, representa el momento en que su vida en la tierra llega a su fin, pero no de manera definitiva, sino como el puente hacia algo más grande".