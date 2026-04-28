Estas son las cruces y sus ubicaciones que instalarán las cofradías de Granada

Cartel de la Cruz de Mayo de la Archicofradía del Rosario

Llega el Día de la Cruz y las cofradías de Granada vuelven a convertirse en protagonistas con la instalación de sus monumentos. Estas son las hermandades que celebrarán de esta manera la fiesta:

Archicofradía del Rosario - Patio del Camarín: Día 1 (16 a 23 h), día 2 (11 a 23 h) y día 3 (11 a 23 h).

Trabajo - Colegio Parque de las Infantas: Días 2 y 3 de mayo.

Santa Cena - Colegio de las Mercedarias: Días 2 y 3 de mayo.

Rosario y Tres Caídas - Colegio del Rosario: Días 2 y 3 de mayo.

Ferroviarios - Colegio Compañía de María: Día 2 de mayo (12 h hasta la 1 h del día siguiente). Día 3 de mayo (12 a 23 h).

Oración en el Huerto - Patio de las Comendadoras de Santiago: Días 2 y 3 de mayo.

Consuelo - Abadía del Sacromonte: Días 2 y 3 de mayo.

Dolores, Vía Crucis y Concepción - Colegio Ave María Casa Madre: Días 2 y 3 de mayo.

Escolapios - Colegio Escolapios: Días 2 y 3 de mayo.

Aurora - Paseo de los Tristes: Días 2 y 3 de mayo.

San Sepulcro - Colegio Asunción: Días 2 y 3 de mayo.

Estrella - Colegio de San Cristóbal: Días 2 y 3 de mayo (desde las 12 h).

Rescate - Pasaje de las Sierpes: Día 2 de mayo de 12 a 0 h y día 3 de mayo de 12 a 23 h.

San Agustín - Casa de Hermandad: Día 2 de mayo de 12 a 22 h. Día 3 de mayo de 14 a 20 h.

Salesianos - Grupo Scout Poseidón 301 - Explanada Zaidín Rock: Días 2 y 3 de mayo.

Soledad de San Jerónimo - Monasterio de San Jerónimo: Día 2 de mayo de 12 h hasta la 1 h del día siguiente. Día 3 de mayo de 12 a 13 h.

Penas - Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago: Días 2 y 3 de mayo.

Estudiantes - CEIP Profesor Tierno Galván (Agustina de Aragón, 2): Día 2 de mayo de 12 h hasta la 1 h del día siguiente. Día 3 de mayo de 12 a 23 h.