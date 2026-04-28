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Estas son las cruces y sus ubicaciones que instalarán las cofradías de Granada

Dieciocho hermandades celebrarán de esta manera esta fiesta de un destacado arraigo popular

Cartel de la Cruz de Mayo de la Archicofradía del Rosario

Archicofradía del Rosario

Cartel de la Cruz de Mayo de la Archicofradía del Rosario

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

2 min lectura

Llega el Día de la Cruz y las cofradías de Granada vuelven a convertirse en protagonistas con la instalación de sus monumentos. Estas son las hermandades que celebrarán de esta manera la fiesta:

Archicofradía del Rosario - Patio del Camarín: Día 1 (16 a 23 h), día 2 (11 a 23 h) y día 3 (11 a 23 h).

Trabajo - Colegio Parque de las Infantas: Días 2 y 3 de mayo.

Santa Cena - Colegio de las Mercedarias: Días 2 y 3 de mayo.

Rosario y Tres Caídas - Colegio del Rosario: Días 2 y 3 de mayo.

Ferroviarios - Colegio Compañía de María: Día 2 de mayo (12 h hasta la 1 h del día siguiente). Día 3 de mayo (12 a 23 h).

Oración en el Huerto - Patio de las Comendadoras de Santiago: Días 2 y 3 de mayo.

Consuelo - Abadía del Sacromonte: Días 2 y 3 de mayo.

Dolores, Vía Crucis y Concepción - Colegio Ave María Casa Madre: Días 2 y 3 de mayo.

Escolapios - Colegio Escolapios: Días 2 y 3 de mayo.

Aurora - Paseo de los Tristes: Días 2 y 3 de mayo.

San Sepulcro - Colegio Asunción: Días 2 y 3 de mayo.

Estrella - Colegio de San Cristóbal: Días 2 y 3 de mayo (desde las 12 h).

Rescate - Pasaje de las Sierpes: Día 2 de mayo de 12 a 0 h y día 3 de mayo de 12 a 23 h.

San Agustín - Casa de Hermandad: Día 2 de mayo de 12 a 22 h. Día 3 de mayo de 14 a 20 h.

Salesianos - Grupo Scout Poseidón 301 - Explanada Zaidín Rock: Días 2 y 3 de mayo.

Soledad de San Jerónimo - Monasterio de San Jerónimo: Día 2 de mayo de 12 h hasta la 1 h del día siguiente. Día 3 de mayo de 12 a 13 h.

Penas - Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago: Días 2 y 3 de mayo.

Estudiantes - CEIP Profesor Tierno Galván (Agustina de Aragón, 2): Día 2 de mayo de 12 h hasta la 1 h del día siguiente. Día 3 de mayo de 12 a 23 h.

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