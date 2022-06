Ramón Burgos da a conocer quienes forman parte de su candidatura a la presidencia de la Federación

El candidato a la presidencia de la Federación de Cofradías, ha manifestado a COPE que "he esperado a la proclamación oficial de candidaturas a la Presidencia de la Federación, para dar a conocer los nombres de algunas de las persona que me acompañan en este ilusionante proyecto. No es una lista cerrada, sino un anticipo del equipo de trabajo, profesional y comprometido, y muy cofrade, que se completará si finalmente obtengo la confianza del Pleno.

Estos nombres, a los que agradezco su confianza, son: Maria del Carmen Gervilla Navarro, que asumiría la Vicepresidencia; y Miguel Luis López-Guadalupe Muñoz, Maria del Carmen Valenzuela Entrala, José Antonio Díaz Gómez, Mariano Sánchez Pantoja, Inmaculada Rodas Ruiz, Francisco Martínez Ladrón de Guevara y Álvaro Ramos Ruiz. No hay cargos, exceptuando la Vicepresidencia, porque esa decisión se tomará en el momento oportuno".