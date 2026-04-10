PROGRAMA CRUZ DE GUÍA (Balance 2026): Información sobre la posibilidad de ampliar palcos en 2027 y la remodelación del nuevo paso de Paciencia

Foto: Daría Zelenska

En el primer programa de CRUZ DE GUÍA después de la Semana Santa 2026, hemos hecho balance de lo sucedido durante estos días. Han participado Armando Ortiz, presidente de la Federación, Pepe Espinel, cronista de la Semana Santa y hermano mayor de Jesús Despojado, Fernando Egea, pregonero de la Semana Santa de 2011, y Manuel Elvira, director de la Banda de los Ángeles, además de dos representantes de las cofradías del Martes Santo, Luis Sánchez, Hermano Mayor de la Esperanza, y Álvaro González, Vocal de Manifestaciones Religiosas de la Humildad. En este jornada hubo algunas dificultades en los horarios e itinerarios y probablemente serán modificados el año próximos. Entre los asuntos que se han abordado está la posibilidad de una ampliación de los palcos de la Carrera Oficial en 2027 o la remodelación de unos de los nuevos pasos que se han estrenado este año, el de la Paciencia.