Monseñor Martínez en COPE: “Es posible que hagamos una procesión de acción de gracias con la Patrona”

En declaraciones a COPE Granada, el Arzobispo D. Javier Martínez, ha manifestado que ha sido una decisión muy dolorosa el no poder celebrar la procesión de la Patrona de Granada durante este mes, añadiendo que “quizás este año, dependiendo de la evolución de la situación sanitaria, puede realizarse una procesión de acción de gracias por el fin de pandemia y sacamos a la Virgen de las Angustias. Ya hemos hablado de esto con la Hermandad. Podría producirse un traslado a la Catedral para estar allí varios días”.

Con respecto al hecho de que la procesión no tenga lugar el último domingo de septiembre ha insistido en las singularidades de este acontecimiento: “hay procesiones de más envergadura y otras de menos, y dado que las personas que se movilizaban en este caso a veces se aproximaba a las 200.000 o 150.000 personas, pedirle a las autoridades civiles que controlen una multitud de tantas personas es algo que no está en sus fuerzas y por la tanto a mi no me parecía honesto echarles esa responsabilidad. Basta que hubiera unos pocos gamberros y el daño podría ser muy grandes o que se multiplicasen los contagios porque no se respeten las distancias. Esto no puede hacerse a costa de la salud pública ha indicado el Arzobispo”.

Con respecto a futuras procesiones, Monseñor Martínez que las cofradías que no tiene este volumen deben dirigirse a las autoridades civiles, añadiendo que “por mi parte no habrá ninguna dificultad”.