Las extrañas decisiones de Karanka y la “melendo- dependencia”

Aitor Karanka considera que el último partido del Granada, cuyo final fue empate a cero goles, ha sido uno de los mejores encuentros encuentros disputados esta temporada. Algunos aficionados valoraron de esta manera el juego de sus futbolistas, pero otros singuen cuestionando algunas de las decisiones del entrenador. Esa disparidad de opiniones suele formar parte de lo habitual en el mundo del fútbol, pero hay situaciones que tiene una difícil explicación.

Difícil de entender

Llama la atención que siendo uno de los principales problemas de esta plantilla su escasez de gol, el pichichi Uzuni estuviera en el banquillo, aunque finalmente tuvo algunos minutos. Es cierto que el albanés no realizó un buen partido en el duelo anterior, pero todo hace indicar que es el hombre con más olfato de cara a la portería contraria de los que dispone Karanka. También llamaba la atención que Rochina no actuara desde el principio. Es verdad que las alternancias gustan mucho al entrenador del Granada y que esta ausencia en el once era previsible, pero se demostró que cuanto estuvo sobre el terreno de juego el equipo ganó bastante. Otro tanto se podría decir de Bryan, un futbolista desequilibrante y que está llamado a la titularidad. También resulta extraño que un futbolista de la categoría de Meseguer esté habitualmente en el banquillo, cuando era uno de los fichajes más prometedores de esta campaña. Se trata de decisiones técnicas en las que incluso pueden influir cuestiones que no se desean dar a conocer, pero que son opciones bastantes sorprendentes.

Melendo-dependencia

El futuro de la mejoría del juego depende en gran medida, según lo visto hasta el momento, de Melendo. Su participación es la que posibilita los mejores momentos. Una lesión ha impedido su concurso habitual y superada esta circunstancia, conforme va adoptandola forma física conveniente, el equipo despliega su mejor juego. Se podría afirmar que el Granada padece "melendo-dependencia".