Ignacio Fernández Aragón da a conocer los detalles iconográficos del nuevo paso de Jesús de la Paciencia

El nuevo paso de Jesús de la Paciencia será definitivamente el diseñado por Ignacio Fernández Aragón. El proyecto del cofradey arquitecto fue el elegido por la Comisión Artística encarga de examinar los trabajos presentados, pero faltaba que el Cabildo de Hermanos procediera a su aprobación.

Según ha manifestado Fernández a COPE “mi intención es que tenga el mismo estilo del Señor, una escultura manierista de Pablo de Rojas, y para ello me he fijado en dos retablos de la misma época, el de San Jerónimo y la Capilla Real. Se trata de obras de arte donde la madera dorada es la protagonista, pero yo he querido también incluir la orfebrería, para evocar el paso actual. Para diseñar los candelabros me he inspirado en un relicario del siglo XVI del Museo de la Catedral y están rematados por faroles, volviendo así a recordar el paso antiguo, del que además quiero mantener el apostolado en tablas de pintura que irá en el canasto. Por este motivo la escenas del respiradero serán también tablas pintadas y en ellas se reflejan prefiguraciones de los azotes que recibió Jesús recogidas en el Antiguo Testamento”.

Esculturas

El diseño contiene también varias esculturas. Estarán situadas en el respiradero. En el frontal aparece San Matías, titular de la parroquia donde tiene su sede esta corporación, y en la trasera San Juan de Dios, que además de ser el Copatrón de Granada evoca los años en los que se veneró a Jesús de la Paciencia en la capilla de su hospital. En los laterales estarán presentes Santa Brígida de Suecia y la Beata Ana Catalina Emerick, puesto que ambas tuvieron visiones de la Pasión del Señor y pudieron inspirar el trabajo de Pablo de Rojas.

Heráldica y faldones

La heráldica también ocupa un lugar importante en el trabajo de Fernández. En el frontal del respiradero aparece el escudo de la cofradía y en la trasera el del Arzobispo Fernando Niño y Zapata, bajo cuyo mandato se construyó la Parroquia de San Matías. En los faldones ha previsto que aparezcan jarrones en referencia a la Encarnación, titular de la Catedral de Granada, sobre los que se sitúa uvas y espigas como referencia al carácter sacramental de la hermandad y elementos pasionistas.