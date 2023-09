Horarios e itinerarios de los traslado de los pasos para la procesión del Encuentro de Cofradías

La Federación de Cofradías ha informado de los horarios e itinerarios previstos con motivo del traslado de los pasos veintidós que participarán en la procesión La Pasión según Granada para una Nueva Evangelización que tendrá lugar el próximo sábado 14 de octubre, con motivo del Encuentro Nacional de Cofradías.

"Los traslados a la S. I. Catedral por parte de las hermandades se realizaran entre los días 11 y 12 de octubre. Las hermandades del 11 de octubre lo realizaran por la tarde y las del jueves 12, lo harán por la mañana. Durante los traslados, habrá un responsable de la Real Federación para la ayuda de la coordinación de las hermandades.

Todas las hermandades entraran por la Puerta del Perdón al interior de la S.I.Catedral. Los horarios para el acceso a la S.I. Catedral serán los siguientes:

Miércoles 11 septiembre, 20:00h a 22:00h Jueves 12 septiembre 08:00h a 10:00h

El cortejo con el que deben de ir las hermandades en el traslado será el siguiente: 1. Cruz guía 2. Guion de la hermandad (El guion ira escoltado por la presidencia) 3. Presidencia formada por un máximo de entre 5 y 7 personas 4. Cuerpo Litúrgico. 5. Capataces y costaleros debajo del paso 6. Titular de la Hermandad .

Sera de obligado cumplimiento respetar todo lo conlleva el montaje del cortejo del traslado tal y como viene reflejado en el párrafo anterior. Será igualmente de importante cumplir con los horarios de entrada en catedral. En los días de los traslados, las hermandades que deseen dejar sus enseres en la S.I Catedral podrán hacerlo en las capillas habilitadas. Se recomienda a las hermandades que si quieren dejar expuestas la Cruz Guía y el Guion de la hermandad delante del paso, se deberán de llevar los pies necesarios para esto. Los trajes del Cuerpo Litúrgico, se podrán dejar en la S.I. Catedral, si las hermandades llevan el utensilio necesario para poder dejarlos colgados.

El miércoles 11 de octubre realizaran su traslado las siguientes Hermandades:

MISTERIO DE NUESTRO PADRE JESÚS DESPOJADO DE SUS VESTIDURAS: Horario. Inicio: 19:00 h. Itinerario: Músico José Ayala, Agustina de Aragón, Mulhacén, San José Baja, Nueva de San Antón, San Antón, Recogidas, Alhóndiga, Jaudenes, Mesones, Plaza Trinidad, Capuchinas, Cárcel Baja, Puerta del Perdón y Santa Iglesia Catedral Metropolitana.

ENTRADA DE JESUS EN JERUSALEN Horario Inicio: 20:00h Itinerario: Iglesia Parroquial de San Andrés Apóstol, Calle Elvira, Cárcel Baja, Gran Vía, Cárcel Baja.

NUESTRO PADRE JESUS DE LA PASION Horario de Inicio: 18:00h Itinerario: Plaza de San Cristóbal, Larga de San Cristóbal, Carretera de Murcia, Pagés, Plaza del Salvador, Cuesta del Chapíz, Paseo del Padre Manjón, Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Gran Vía, Cárcel Baja, Santa Iglesia Catedral.

NUESTRO SEÑOR DE LA MEDITACION Horario de Inicio: 20:00h Itinerario: Plaza de Universidad, Calle San Gerónimo, Calle Cárcel Baja, Catedral.

MARIA SANTISIMA DEL SACROMONTE Horario de Inicio: 17:00h Itinerario: Abadía del Sacromonte, Cuesta del Chapíz ,Carrera del Darro, Plaza Nueva, Gran Vía, Cárcel Baja, Entrada en Catedral.

NUESTRO PADRE JESUS DE LA SENTENCIA Horario de Inicio: 20:00h. Itinerario: Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Gran Vía, Cárcel Baja, Santa Iglesia Catedral.

El jueves 12 de octubre realizaran su traslado las siguientes Hermandades:

HERMANDAD PACIENCIA Y PENAS Horario de Inicio: 08:00H Itinerario: San Matías, Pavaneras, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía, Cárcel Baja.

HERMANDAD DE LA SANTA CENA Horario de Inicio: 08:00h Itinerario: Plaza Santo Domingo, Carnicería, Santa Escolástica, Pavaneras, Plaza Isabel La Católica, Gran Vía, Cárcel Baja.

HERMANDAD DE LA HUMILDAD Horario de Inicio: 08:15h Itinerario: Plaza Santo Domingo, Carnicería, Santa Escolástica, Pavaneras, Plaza Isabel La Católica, Gran Vía, Cárcel Baja.

HERMANDAD TRES CAIDAS Horario de Inicio: 08:10h Itinerario: Plaza Santo Domingo, Carnicería, Santa Escolástica, Pavaneras, Plaza Isabel La Católica, Gran Vía, Cárcel Baja.

SANTISIMO CRISTO DE LOS FAVORES Horario de Inicio: 08:10h Itinerario: Plaza Cristo de los Favores, Cuesta de San Cecilio, Campo del Príncipe (lateral derecho), Misericordia Coronada, Molinos, Plaza Realejo, Plaza deFortuny, Santa Escolástica, Pavaneras, plaza de Isabel la Católica, Gran Vía, Cárcel alta, Puerta del Perdón.

ORACION DE NUESTRO SEÑOR EN EL HUERTO DE LOS OLIVOS Horario de Inicio:08:00h Itinerario: Calle Santiago, Plaza Realejo, Plaza de Fortuny, Santa Escolástica, Pavaneras, Plaza de Isabel la Católica, Gran Vía, Cárcel Alta, Puerta del Perdón.

HERMANDAD DE LA REDENCION Horario de Inicio: 07:00h Itinerario: Iglesia de María Auxiliadora, C/ Doctor Rodríguez de la Fuente, C/ Almuñécar, Avenida de Cádiz, Avenida de Dílar, C/ Profesor Tierno Galván, Plaza Rotary, calle San Antón, Recogidas, calle Alhóndiga, plaza Trinidad, Calle Capuchinas, Cárcel Baja, Puerta del Perdón.

RESURRECCION Y MARIA SANTISIMA DEL TRIUNFO Horario de Inicio: 07:15h Itinerario: Calle Primavera, Bruselas, , C/ Profesor Tierno Galván, Profesor Tierno Galván, Plaza Rotary, calle San Antón, Recogidas, calle Alhóndiga, plaza Trinidad, Calle Capuchinas, Cárcel Baja, Puerta del Perdón.

HERMANDAD DE LA LANZADA Horario de Inicio: 06:30h Itinerario: Avenida de Fernando de los Ríos, Avd. De Barcelona, Avd. de Dílar, , C/ Profesor Tierno Galván, Profesor Tierno Galván, Plaza Rotary, calle San Antón, Recogidas, calle Alhóndiga, plaza Trinidad, Calle Capuchinas, Cárcel Baja, Puerta del Perdón.

SANTISIMO CRISTO DEL TRABAJO. Horario de Inicio: 06:30h Itinerario: Calle Polinario, Avenida de Dílar, C/ Profesor Tierno Galván, Plaza Rotary, calle San Antón, Recogidas, calle Alhóndiga, plaza Trinidad, Calle Capuchinas, Cárcel Baja, Puerta del Perdón

SANTISIMO CRISTO DE LA EXPIRACION Horario de Inicio: 08:00h Itinerario: Paseo de los Basilios, Paseo del Violón, Plaza Rotary, calle San Antón, Recogidas, calle Alhóndiga, plaza Trinidad, Calle Capuchinas, Cárcel Baja, Puerta del Perdón.

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES Horario de Inicio: 07:30h Itinerario: Carrera del Darro, Plaza de Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Gran Vía, Cárcel Baja, Catedral.

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA Horario de Inicio: 08:00h Itinerario: Plaza Santa Ana, Plaza Nueva, Reyes Católicos, Gran Vía de Colon, Cárcel Baja, Puerta del Perdón, Catedral.

MARIA SANTISIMA DE LA AURORA Horario de Inicio: 07:00h Itinerario: Plaza San Miguel, Cauchiles, San José, San Gregoria, Cárcel Alta, Plaza Nueva, Calle Reyes Católicos por el carril derecho, Plaza Isabel la Católica, Gran Vía de Colon, Cárcel Baja.

NUESTRO PADRE JESUS DEL RESCATE Horario de Inicio: 08:30h Itinerario: Calle Gracia, Alhóndiga, Bordear Plaza de la Trinidad por el lateral derecho, Capuchinas, Cárcel Baja, Puerta del Perdón.

NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD DE SAN JERONIMO Horario de Inicio: 08:30h Itinerario: Monasterio de San Jerónimo, Rector López Argüeta, San Juan de Dios, San Jerónimo, Cárcel baja, Puerta del perdón.

LOS TIEMPOS DE ENTRADA ACATEDRAL SON APROXIMADOS, PERO SI SE TIENE QUE TENER EN CUENTA QUE A LAS 22:00H Y A LAS 10:00 DEL JUEVES SE CERRARAN LAS PUERTAS

Una vez que las hermandades lleguen con sus titulares a la Puerta del Perdón, irán entrando y ubicándose donde se les diga por parte de las personas de la Real Federación. Solo podrán entrar al interior de la catedral, las personas que lleven insignias, la presidencia, el cuerpo litúrgico, los capataces y los costaleros que vayan debajo del paso".