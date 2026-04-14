Estas han sido las estaciones de penitencia con mayor participación en la Semana Santa de 2026

Desde el año 2022 la participación en las estaciones de penitencia de la Semana Santa de Granada está en crecimiento. La Federación realiza una estadística detallada sobre el número de personas que toman parte en los cortejos. Todavía no ha hecho públicos los datos, que según ha manifestado COPE su presidente, Armando Ortiz, se darán a conocer en los próximos días. El mandatario ha afirmado que esta dilación obedece a que se realiza un conteo minucioso, que además de nazarenos, penitentes y mantillas, también incluye a acólitos, representaciones, músicos, etc. Además, se realizarán gráficas estadísticas y comparativas. Esta información tiene una doble utilidad. La primera permite conocer la realidad sobre el número de personas que forman parte de las procesiones y la segunda, a partir de estos números, determinar los pasos estimados por la Carrera Oficial de cada hermandad y elaborar horarios e itinerarios acordes con la nueva realidad fruto de este auge de hermanos en las filas.

los tres cortejos más participativos

Sin embargo, a pesar de que todavía no se conocen los datos oficiales, de manera oficiosa ya hay detalles que pueden conocerse. Todas las hermandades han visto crecer sus cortejos, especialmente en el caso de las mantillas. La cofradía con un cortejo más numeroso, que sumando a todos sus participantes puede estar en torno al millar, ha sido la de la Aurora. En segundo lugar están el Rosario y la Esperanza, cuyos números globales ofrecen una estimación inicial de más de ochocientas personas. La cofradía albaicinera ha destacado por sus más de quinientas mantillas, como también lo han hecho la Esperanza y el Rosario. que han superado la trescientas mujeres ataviadas con el traje femenino de luto y gala de España. Igualmente han destacado las más de trescientas mantillas del Consuelo (Gitanos).

En cuanto a la procesión con más penitentes o nazarenos, la primera plaza ha sido para el Rescate. Casi ha alcanzado los trescientos, pero en este caso se da la particularidad de que en su procesión no pueden participar las mantillas. Por encima de los doscientos hermanos llevando el capillo se han situado el Rosario, Aurora, Esperanza y Cristo de San Agustín. En este último caso tampoco pueden participar mantillas en su estación de penitencia.