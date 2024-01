La Federación analiza esta noche sancionar económicamente a las cofradías que incumplan sus horarios

La Junta Directiva de la Federación de Cofradías se reúne esta noche. Entre los asuntos que se abordarán, se encuentra el volver a hacer efectivas las sanciones económicas que están vigentes para aquellas hermandades que no cumplan con los horarios establecidos en la Carrera Oficial. Dichas sanciones ya están contempladas en la reglamentación vigente, pero no se habían aplicado en los últimos años. De acuerdo con el régimen sancionador, no podrán ser sancionadas las hermandades cuyo retrasos que se deban a causas de fuerza mayor. La medida se viene considerando desde el pasado mes de abril, tras analizar la Semana Santa de 2023, donde estas dificultades se concentraron especialmente en las jornadas de Lunes, Jueves y Viernes Santo. Hubo procesiones que permanecieron detenidas durante más de media hora y se produjeron atascos en el entorno de la Carrera Oficial.

Reuniones por días de salida

La Federación ya ha iniciado las reuniones por días de salida con las treinta y dos corporaciones, con el objeto de comenzar a fijar los horarios e itinerarios de este año. El lunes ha sido la jornada en que se ha citado a las corporaciones del Domingo de Ramos y a partir del miércoles lo harán el resto. Desde la entidad cofrade se está insistiendo en la necesidad del cumplimiento de los horarios, no solo en la Carrera Oficial, que es donde tiene potestad sancionadora, sino también en el resto del recorrido, especialmente en el retorno a los templos. En distintos foros cofrades se ha considerado que esta puntualidad en las estaciones de penitencia, puede ser una de las claves que permitan aumentar la participación en los cortejos. En los últimos tiempos se viene observando un incremento en esta participación y se desea continuar en la misma línea.