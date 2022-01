Estos son los motivos por los que Granada no pujará por el cuadro del Rosario realizado por John Singer

Virgen española con Niño es el título de la pintura de John Singer Sargent que será subastada el próximo 19 de enero. Reproduce a la titular de la Archicofradía del Rosario en su altar y la corporación había estudiado la posibilidad de intentar que la obra tuviera como destino final Granada, ciudad en la que fue concebida por este prestigioso artista, uno de los retratistas más famosos de finales del XIX y principios del XX. Las gestiones emprendidas para lograr este fin, han aconsejado desistir de acudir a la subasta. La corporación, luego de realizar un análisis de la situación, ha llegado a la conclusión de que el precio de salida que se indica entre 25.000 y 35.000 euros, impide esta actuación.

Según lo archicofrades estos valores se deben al aumento de la cotización del artista debido a la próxima realización de una exposición sobre su figura con doble sede, una en Londres y otra en Washington. De hecho, han conocido que recientemente visitaron Granada expertos que trabajan en la muestra y que se entrevistaron con algunos de los estudiosos de la figura de este artista que residen en nuestra ciudad que será una de las protagonistas de este proyecto.

Con respecto a la posibilidad de una campaña de micro mecenazgo ha sido también descartada por cuestiones burocráticas. Igualmente han barajado la opción de la compra por alguna institución pública, pero según han conocido, no intervienen en este tipo de situaciones. La posibilidad de que un particular pujara es la única opción que pudiera darse, aunque sobre ello no tienen información.

La temática granadina es habitual en John Singer que visitó en varias ocasiones la ciudad. Sin embargo, la presencia de su obra no es tan abundante. Los trabajos realizados por los archicofrades han conseguido localizar uno de sus pinturas se exhibe en el Museo Ángel Barrios ubicado en la Alhambra y que posiblemente sea fruto de la relación que tuvo el artista con la familia de Ángel Barrios que regentaba la Taberna del Polinario, que estaba situada en el recinto monumental y era un espacio al que concurrían muchos de los visitantes que llegaban en aquellos tiempos a Granada.