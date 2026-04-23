Dos imágenes muy poco conocidas de una hermandad granadina desaparecida que también estarán en Kerygma (GALERÍA GRÁFICA)

Este domingo, a partir de las 7 h., son los traslados de Kerygma, pero no todas las esculturas en madera policromada que participan en esta exposición serán llevadas en procesión. Otras muchas imágenes se conducirán hasta la Catedral por medios mecánicos. Entre ellas hay dos de un gran valor y muy poco conocidas. Se trata de un Crucificado del siglo XVII, de gran valor artístico, y un busto de Dolorosa con los rasgos propios de la obra de Pedro de Mena, que reciben actualmente culto en la Parroquia del Fargue. Ambas pertenecían a la Hermandad de Vía Sacra que residía en el Convento de San Antonio, ubicado junto a la muralla del Albaicín y hoy desaparecido. Esta asociación de fieles organizaba una procesión todas las semanas del año en la que iban hasta la Ermita del Aceituno, rezando la Oración del Vía Crucis. En Granada había otras corporaciones de este carácter.

El uso que le daban a estas imágenes no está determinado. Podían incorporarlas a sus cortejos o sencillamente venerarlas en sus capillas. Estas hermandades de Vía Sacra fueron desapareciendo durante el siglo XIX, sobre todo por los efectos de la Desamortización. Con respecto a la Hermandad de la Vía Sacra de San Antonio, muchos estudiosos ven su continuidad en la actual Cofradía del Vía Crucis que actualmente procesiona cada Martes Santo, desde la Iglesia de San Juan de los Reyes.

parroquia de los remedios de el fargue

Las dos imágenes que participarán en Kerygma forman actualmente parte del patrimonio de la Parroquia de los Remedios, ubicada en el barrio de El Fargue, y fue construida en 1924, sustituyendo a una anterior de la que se tienen pocas noticias. El proyecto estuvo a cargo de César Comas, Teniente Coronel de la cercana Fábrica de Pólvoras del Fargue. Este barrio, pese a disponer de poco más de quinientos habitantes, tiene otros dos templos, uno dentro de la propia factoría y el otro es la Ermita del Santo Cristo.

cardenla casanova

Su Eminencia Reverendísima (S.E.R.), el Cardenal D. Vicente Casanova y Marzol, Arzobispo de Granada, fue el promotor de esta iniciativa y la dotó de importantes obras artísticas, como estas que procedían del cercano Convento de San Antonio, al que hemos hecho referencia. Entre ellas estuvieron las dos imágenes a las que nos estamos refiriendo. Ambas formarán parte de la exposición Kerygma, que se inaugura el próximo 8 de mayo en la Catedral, y con ellas se ilustrará un pasaje poco conocido de la religiosidad popular granadina.

Parroquia de los Remedios (El Fargue-Granada) Dolorosa de la Parroquia de los Remedios, atribuida a Pedro de Mena