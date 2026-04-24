Dos imágenes de la Basílica de la Virgen de las Angustias, que durante siglos procesionaron en Semana Santa, participan en los traslados de Kerygma (GALERÍA GRÁFICA)

La exposición Kerygma va a ofrecer un recorrido por los cinco siglos de historia de las cofradías penitenciales de Granada. Durante cuatro de estas centurias, una de las procesiones más populares fue la protagonizada por la Virgen de las Angustias. Desde el siglo XVI y hasta el XIX, la actual Patrona de Granada salía en procesión, habitualmente el Jueves Santo.

Un nazareno y un crucificado

La comitiva de la Hermandad de la Virgen de las Angustias tenía un contenido catequético, ilustrando algunos de los pasajes más importantes de la Pasión de Jesús. Lo hacía a través de tres pasos. En el primero se contemplaba el tipo iconográfico conocido como el Nazareno, es decir, Jesús cargando con la Cruz. Luego aparecía el Señor Crucificado y, por último, lo hacía la Virgen de las Angustias.

pablo de rojas

La hermandad encargada de organizar esta comitiva encomendó a Pablo de Rojas, durante el siglo XVI, la realización de dos tallas que representaban estos pasajes evangélicos. Primero fue el Nazareno, que se talló en 1583 y, poco después, en 1586, el Crucificado. El primero se venera en un retablo situado en el lado del evangelio del crucero de la Basílica y el segundo en la Sacristía. Desde que la Hermandad de las Angustias trasladó su procesión al mes de septiembre, no han sido procesionados, con la excepción de los Vía Crucis que desde hace dos décadas organiza la corporación durante la Cuaresma.

traslado

El comisario de Kerygma, Manuel Alejandro Amador, ha decidido incluirlas entre las imágenes que se podrán contemplar en la exposición que se inaugurará el próximo 8 de mayo en la Catedral. Para ello, el Nazareno se va a llevar en sus propias andas, en metal plateado y que tienen varios siglos de antigüedad. Son las mismas que se utilizaban para la procesión de Semana Santa. En esta ocasión se mostrará como una talla completa y no con la túnica con la que actualmente está expuesta en el Tesoro de la Virgen, la exposición permanente que se inauguró el pasado mes de mayo en el antiguo Hospital de la Hermandad. El Crucificado irá sobre el antiguo trono de la Virgen de las Angustias y se colocará en él en posición semi horizontal. Este Cristo se conoce bajo la advocación de Fe, según los testimonios del encargo de los hermanos a Pablo de Rojas.