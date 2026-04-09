El balance de la Semana Santa 2026 con Armando Ortiz, Pepe Espinel, Fernando Egea y Manuel Elvira
El programa se emite este jueves a partir de las 20 h.
Granada - Publicado el
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La Semana Santa 2026 ya forma parte de la historia. En CRUZ DE GUÍA haremos este jueves 9 de abril balance de estas jornadas con la presencia de Armando Ortiz, presidente de la Federación, Pepe Espinel, cronista de la Semana Santa y hermano mayor de Jesús Despojado, Fernando Egea, pregonero de la Semana Santa de 2011, y Manuel Elvira, director de la Banda de los Ángeles.
El espacio se emitirá entre las 20 y las 21 h. a través de la web de COPE Granada, seleccionando la emisora de Granada en la aplicación de COPE o en 900 OM de COPE.
"La de Adamuz fue una tragedia evitable si se hubieran hecho las cosas bien. Hasta el momento, ningún político ni alto cargo ha pagado de la forma que se puede hacer en democracia: dimitiendo"
Pilar G. Muñiz
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