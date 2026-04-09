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El balance de la Semana Santa 2026 con Armando Ortiz, Pepe Espinel, Fernando Egea y Manuel Elvira

El programa se emite este jueves a partir de las 20 h.

Santa María de la Alhambra

Anatoli Bielozorov

Santa María de la Alhambra

Jorge de la Chica

Granada - Publicado el

1 min lectura

La Semana Santa 2026 ya forma parte de la historia. En CRUZ DE GUÍA haremos este jueves 9 de abril balance de estas jornadas con la presencia de Armando Ortiz, presidente de la Federación, Pepe Espinel, cronista de la Semana Santa y hermano mayor de Jesús Despojado, Fernando Egea, pregonero de la Semana Santa de 2011, y Manuel Elvira, director de la Banda de los Ángeles.

El espacio se emitirá entre las 20 y las 21 h. a través de la web de COPE Granada, seleccionando la emisora de Granada en la aplicación de COPE o en 900 OM de COPE.

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