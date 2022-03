Torrecilla manifiesta que a los jugadores los gusta el sistema que va implantar en el equipo

Este sábado debuta Rubén Torrecilla como entrenador del Granada. Su equipo juega este sábado (16,15 h.) en el Nuevo Estadio de los Cármenes ante el Elche. Continúa siendo duda para este encuentro Montoro, debido a unas molestias, y siguen descartados Arias y Gonalons por lesión. Todos los jugadores disponibles se concentrarán por la mañana a la espera del partido.

El nuevo entrenador rojiblanco ha manifestado que “he visto un cambio muy bueno de ambiente y la mentalidad es ganadora”. Rubén que dice no tener dudas sobre el esquema y el juego que va a plantear en este partido ha añadido que “la fórmula que hemos planteado los gusta a los jugadores”.

Torrecilla no ha desvelado si apostará por un sistema con dos o tres centrales. Será un duelo en los banquillos entre dos técnicos que coincidieron en el Alicante y el Granada 74. La alienación del Granada es un incógnita y puede estar condicionada por la presencia o no de Montoro. Esta circunstancias incluso podría definir el esquema. Si puede actuar el centrocampista el once podría estar integrado por Maximiano; Quini o Víctor Díaz, Germán, Torrente, Domingos Duarte, Carlos Neva; Milla, Montoro, Petrovic; Puertas y Luis Suárez.