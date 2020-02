La semana de la Copa -Tertulia (100220)

Semana muy importante para el Granada CF. Tras la buena imagen ofrecida frente al Atlético de Madrid, donde el equipo perdió (1-0), aunque probablemente hubiera merecido cuanto menos un empate, llega la cita histórica de las semifinales de la Copa. Será este miércoles (21 h.) en San Mamés frente al Athletic de Bilbao, en la ida de las semifinales. La vuelta está prevista el jueves 5 de marzo.

Una temporada similar

Esta temporada, los dos de equipos están teniendo una trayectoria deportiva similar. De hecho el Granada es décimo en la tabla y el equipo vasco el noveno. También perdió en esta jornada, frente a la Real Sociedad (2-1). No obstante, el límite salarial del Athletic supera los cien millones y el del Granada no llega ni a la mitad de esta cantidad, teniendo en cuanta las últimas modificaciones al alza que han beneficiado al conjunto del Nuevo Los Cármenes. Desde el punto de vista histórico, el equipo de Garitano, tiene unos números extraordinarios en Copa. Dispone del segundo mejor registro, solo superado por el Barcelona. Ha disputado 37 finales y ha obtenido 23 títulos. Recordemos que el Granada solo ha disputado una final.

Posible baja de Foulquier

Pero frente a estas circunstancias, la realidad muestra opciones de superar la eliminatoria para el Granada, especialmente porque el partido de vuelta será en el Nuevo Estadio de los Cármenes. Hay una baja probable, por dificultades familiares. Se trata de Foulquier.

En el parte de lesionados del día figuran: Neyder Lozano, Quini, Fede Fico, Montoro, Alex Martínez, Vadillo y Roberto Soldado. Este último, tiene posibilidades de jugar, puesto que hoy ha indicado que “solo con salir a San Mamés, se te quitan los dolores”. Tiene molestias en el isquiosural izquierdo. La lesión de Vadillo afecta a la misma zona, pero con sobrecarga.

Recreativo

El filial no levanta cabeza. Volvió a perder (0-1), ante UCAM. El tanto murciano llegó en el descuento. No han faltado críticas a la actuación del colegiado que pudo haber tenido una actuación que no favoreció al Recreativo.

Covirán

En baloncesto victoria de Covirán frente a Canoe. Fue el domingo en el Palacio Municipal de los Deportes. El marcador resultó amplio: Covirán 84, Canoe 65. Debutó Mykal Riley, pero su participación se vio condicionada por un golpe.