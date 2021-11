Robert Moreno: “Me tengo a adaptar a los futbolistas”

Robert Moreno, entrenador del Granada, ha ofrecido hoy una entrevista a COPE Granada. El técnico ha hecho un balance positivo de los partidos que hasta el momento ha dirigido y ha destacado que en los últimos encuentros ha conseguido ofrecer una mejor defensa y también tener el balón con más sentido y creando más peligro. “Hemos evolucionado hacia un fútbol más directo” ha indicadoMoreno, que ha manifestado que “obtener la permanencia sería un éxito”, aunque reconoce que “nos va a tocar sufrir, como ha sucedido en otras ocasiones en las que el equipo ha estado el Primera”.

“No sé si existe el Granada que yo tengo en mente” ha dicho, añadiendo que “me tengo que adaptar a los futbolistas”. El entrenador ha indicado que “veo a mis jugadores cada vez más cómodos, defendiendo mejor y creando ocasiones”. Moreno ha dicho también que ha ido adaptando sus opiniones a las circunstancias, cuando se le ha recordado que al principio de temporada llegó a hablar de las opciones de clasificar al Granada para competición Europea y se ha referido a algunas de sus declaraciones que resultaron polémicas: “mi forma de expresarme me puede perjudicar, porque soy muy vehemente”. Moreno ha recordado que a a veces le dicen “hasta que no te he conocido pareces un chulo, y me sabe mal, porque nada más lejos de la realidad”. Damos fe que en el trato personal es una persona amable y cordial.

No ha querido pronunciarse sobre las posiciones que debe de reforzar el Granada durante el mercado invernal, aunque sí ha llegado a particularizar sobre dos jugadores. en cuanto a Monchu ha dicho “que en los dos últimos partidos a estado un alto nivel” y en cuanto a Bacca considera que ya está recuperado de los problemas que tuvo en una rodilla.

Su horario de trabajo comienza en torno a las seis y media de la mañana. A esa hora llega a la Ciudad Deportiva. En el día de la entrevista había dedicado los primeros momentos de la jornada a ver partidos del Real Madrid, que es el próximo rival. Abandona la instalación sobre las cinco. Es un gran analista del fútbol indicando que hay que “organizarse bien para no tener parálisis por análisis”. Robert Moreno ha recordado durante la entrevista que su objetivo es “hacer feliz a la gente”. Por el momento, después de un comienzo dubitativo, parece que ha enderezado el rumbo de la nave rojiblanca. Sus éxitos serán los del Granada y esfuerzo para lograrlos no le va a faltar.