Paco López podría rectificar la alineación del Granada CF alineación en el Carlos Belmonte

El Estadio Carlos Belmonte vuelve a cruzarse en la historia del Granada, como un escenario en su camino hacia la Primera. En la temporada 18-19 el equipo que entonces entrenaba Diego Martínez se jugó allí parte del ascenso. El encuentro se saldó con victoria y finamente se consumó el éxito en Mallorca. Esta vez el objetivo final no está tan inmediato, pero da la sensación de que la victoria, como entonces, es algo preciso para subir de categoría por sin tener que recurrir a una fase de ascenso.

Paco López ha revolucionado la alineación del Granada en los últimos encuentros. Unas veces sus decisiones han venido motivadas por sanciones y lesiones, pero en otras se ha debido a su inventiva. Los resultados no han sido los deseados. En Burgos se tuvo que recurrir a la épica de Jorge Molina para lograr la victoria y frente al Ponferradina se consiguió un empate en el último minuto del partido.

Probable once

Si el entrenador rectifica, el equipo debe volver a mostrar un once reconocible con Raúl Fernández; Ricard, Ignasi Miquel, Cabaco, Carlos Neva; Petrovic, Melendo, Pol Lozano; Callejon Weissman y Uzuni. No obstante, el técnico es quien conoce mejor que nadie la situación de cada futbolista, pero si no hay dificultades físicas o mentales, el once debe diferir poco del expresado.