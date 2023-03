Paco López deberá realizar un sacrificio inmerecido en la delantera

La plantilla del Granada suele poner en situaciones complicadas a su entrenador, debido a la calidad de sus componentes. Además tiene una nómina extensa de futbolistas. Esto provoca que elegir a los que disputan cada partido, se convierta en una labor muy complicada. En ocasiones, las sanciones y lesiones despejan algunas incógnitas, pero otras la elección es muy difícil.

Cuatro delanteros que deben ser titulares

Para el próximo partido frente a la Ponferradina al técnico rojiblanco se le plantea una elección muy complicada. Su delantera dispone de tres titulares de máximo rango: Callejón, Uzuni y Weissman. Sin embargo, la extraordinaria actuación de Jorge Molina en Burgos, con dos goles y una asistencia, hace que el atacante apunte a la titularidad, con el consiguiente sacrificio de uno de los tres citados. También podría hacer una combinación en la que todos tuviera espacio, retrasando la posición de Callejón, pero parece una opción muy remota y de gran riesgo.

El descarte no será sencillo. Uzuni con 18 tantos es el pichichi, Callejon es uno de los futbolistas con más talento de la categoría y Weissman llegó con la vitola de ser el hombre encargado de ampliar la capacidad goleadora rojiblanca. No se puede eliminar la posibilidad de que al final Jorge Molina vuelva al banquillo, pero sería una decisión muy difícil de justificar, aunque además de los once titulares, cada vez tienen más protagonismo los cinco jugadores que pueden protagonizar algunos de los cambios. De hecho, Molina jugó el partido de Burgos gracias a uno de estos cambios.

Otras dudas de la alineación

Será una decisión compleja y situaciones similares se plantean en otras demarcaciones, como sucede en el lateral izquierdo. Silva que sustituyó a Carlos Neva tras el consejo medico que sugería su descanso, realizó un buen partido. Uno de los dos deberá ser suplente. El principal activo de la medular, Melendo, se perdió el último partido por decisión técnica. Hay varios ejemplos de las mismas características y su inmediato concurso es duda.

Egos

Lo importante es que esta toma de decisiones no afecte a la gestión del vestuario que por definición es un depósito de egos y para lograr éxitos deportivos no hay que olvidar que en ocasiones las ligas las gana los suplentes. Paco López dispone de suficiente experiencia, tanto en su función de entrenador como en la de técnico, para poder acometer esta labor con éxito.

Entrenamiento

En el entrenamiento de hoy Ricardy Ferreira han entrenado con normalidad. El primero apunta a la titularidad frente a la Ponferradina. Han estado ausentes Quini, Silva, Miguel Rubio, Torrente y Rochina. Salvo los dos últimos, el resto pudieran recuperarse de cara a este encuentro.