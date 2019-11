Olivares en COPE: "En FITUR habrá sorpresas y novedades para atraer turismo nacional e internacional"

El concejal de empleo, comercio y turismo del ayuntamiento de Granada ha pasado por COPE Granada para tratar los diversos puntos de actualidad como el Plan Turístico de Grandes Ciudades que se va a poner en marcha y que va a suponer una gran inversión por parte de la Junta de Andalucía en la ciudad que podrá mejorar zonas de la capital e impulsar nuevos proyectos como rutas turísticas.

Mañana se celebarará una nueva reunión de la red de Ciudades AVE para preparar el congreso que llegará a Granada y atraerá a las ciudades que actualmente disponen del servicio de alta velocidad.

Sobre la polémica del 2+2 Olivares ha asegurado que "No sé si se trata de las ofertas del Carrefour, la ciudad no merece que perdamos tiempo en eso. No es algo que vaya cambiar nada en la ciudad" insistiendo en que se sigue trabajando "y muchísimo por todos los concejales" del ayuntamiento de Granada haciendo alusión a la diferencia entre los líderes de PP y Cs y el resto de concejales. El concejal ha alabado la labor de los concejales populares que trabajan junto a los tres concejales del partido naranja. Olivares ha añadido que "el cambio de alcaldía no tiene que preocupar a nadie"

En materia de empleo, sobre la polémica de los fondos de formación para el empleo " Ante un informe que aseguraba que no se estaba cumpliendo el plan cuando el PSOE gobernaba, estaríamos avocados a devolver el dinero, intentamos ajustarnos y ante la negativa optamos por no seguir con estas ayudas"

Hoy se ha anunciado un plan de intervención de empleo en el barrio del Zaidin apoyados por los fondos europeos de Edusi encaminados a hacer "trajes a medida" para crear cursos de formación que se adapte al perfil de los demandantes y el fomento del emprendimiento.

Olivares en clave orgánica y tras los resultados de las elecciones del 10N está convencido de que "No va a pasar como en otros partidos, ha habido un presidente con dignididad que ha dimitido como hizo Adolfo Suárez, cualquier otro hubiera seguido" Y espera que con la llegada de Inés Arrimadas " Habrá un cambio importante, es una persona muy preparada y valiente"