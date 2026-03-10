El modelo del Virgen de Gracia: un colegio de Granada que une a las familias para una educación en valores

El colegio Virgen de Gracia, ubicado en la céntrica Plaza de Gracia de Granada, se ha consolidado como uno de los grandes referentes educativos de la ciudad. Se trata de un colegio diocesano que pertenece a la fundación San Juan de Ávila, una red de 12 centros en Granada y más de 330 en toda España. Su director, Juan Antonio Leiva, explica que este respaldo les permite estar en comunicación constante y enriquecerse mutuamente.

La implicación familiar como pilar estratégico

Una de las líneas estratégicas del centro es la integración y participación de las familias, según detalla su director. Para ello, cuentan con una escuela de padres que ofrece formación en etapas clave como la crianza o la adolescencia. “Nuestra apuesta por la familia es prioritaria”, afirma Leiva, quien destaca la organización de fiestas y encuentros para crear comunidad.

Fruto de esta colaboración es una reciente iniciativa impulsada por el AMPA para afrontar la presión social del uso de los móviles. El colegio está organizando “una campaña de compromiso de familia, que se comprometen a no entregarle móvil propio a su hijo hasta los 16 años”, explica Leiva, para dar a los padres un argumento frente al “es que mi amigo ya lo tiene”.

Calidad académica y humana

El prestigio del colegio se refleja en sus resultados, con alumnos que destacan en las calificaciones de selectividad, obtienen premios extraordinarios o logran becas como las de la Fundación Amancio Ortega. Leiva atribuye este éxito a un claustro “extraordinario” a nivel profesional y humano. “A mí me encanta ir a trabajar, porque me encuentro amigos, gente que acompaña, gente que es excelente en su trabajo”, confiesa.

No solo en lo académico, que por supuesto es superimportante, sino sobre todo en lo humano, tenemos buenas personas"

El centro está inmerso en un programa de certificación de excelencia educativa que guía la gestión y la formación continua. Sin embargo, el director subraya que el objetivo va más allá de lo académico. “No solo en lo académico, que por supuesto es superimportante, sino sobre todo en lo humano, tenemos buenas personas”, recalca Leiva.

La visión desde dentro: “Le ponen muchas ganas”

Inmaculada Bravo Coparrós, representante de la asociación de madres y padres (AMPA), atribuye el éxito a la entrega de los docentes: “Creo que cuando te dedicas a algo que verdaderamente te gusta, y no porque a final de mes quieres ganarte un salario, creo que eso se ve repercutido en la formación de los alumnos”. Destaca la calidad de los materiales, especialmente en infantil, y el nivel de inglés que adquieren los niños sin necesidad de clases particulares.

Todas las propuestas son escuchadas y la mayoría de ellas, si son razonables, ejecutadas"

Bravo subraya que en el Virgen de Gracia se tiene muy en cuenta la voz de las familias. “Todas las propuestas son escuchadas y la mayoría de ellas, si son razonables, ejecutadas”, asegura. Como ejemplos de la actividad del AMPA, menciona la organización de una procesión escolar o una campaña solidaria para enviar los uniformes antiguos a Burkina Faso, con el fin de “transmitirle a los niños que no todos tienen lo que vivimos aquí”.

Para las familias interesadas en conocer el proyecto, el colegio ha organizado jornadas de puertas abiertas y ofrece la posibilidad de concertar citas personalizadas. El director recomienda visitarlo “por la mañana, que es cuando están los niños, está funcionando y se ven las clases sin trampa ni cartón”.